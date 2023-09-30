В Коми по делу о взятке задержан глава администрации Печоры Валерий Серов
Глава администрации Печоры в Коми Валерий Серов задержан по делу о взятке, его доставляют в Сыктывкар для дачи показаний, сообщил депутат Госдумы от республики Олег Михайлов в своем Telegram-канале.
«Как сообщают из Печоры, сегодня в 6 утра при поддержке ОМОНа у себя на квартире был задержан глава администрации Печоры Валерий Серов», – написал он.
Информацию о задержании чиновника подтвердили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Там уточнили, что против главы администрации было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По этому же делу проходит бывший первый заместитель Серова Андрей Канищев.
По данным следствия, фигуранты получили от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение в обмен на «предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе», рассказали в СК. В отношении Серова в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а Канищев уже содержится под стражей по другому уголовному делу – об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть.
Глава города должен был поехать 30 сентября во второй половине дня в зону спецоперации на Украине, отметил также Михайлов. 19 сентября исполняющим обязанности руководителя администрации Печоры был назначен Владимир Менников. Сам Серов у себя в Telegram-канале рассказывал, что заключил контракт и собирается отправиться в зону спецоперации 1 октября, глава республики поддержал это решение. Чиновнику предоставили отпуск сроком на полгода.