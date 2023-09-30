В Коми по делу о взятке задержан глава администрации Печоры Валерий Серов

По данным следствия, фигуранты получили от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение в обмен на «предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе», рассказали в СК. В отношении Серова в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а Канищев уже содержится под стражей по другому уголовному делу – об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть.