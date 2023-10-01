МИД Северной Кореи назвал НАТО «раковой опухолью»

«Незаконная враждебность и попытки вмешательства США в традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ выходят за пределы <...> Злобная антипатия США к корейско-российским отношениям только обнаруживает то, что у них не хватает силы и ума в конфронтации с антиимпериалистическими и самостоятельными странами»,— говорится в заявлении замминистра на сайте ЦТАК.