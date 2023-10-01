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Политика

МИД Северной Кореи назвал НАТО «раковой опухолью»

Ведомости

Замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Ир опубликовал заявление, в котором назвал НАТО и альянс, США, Японии и Южной Кореи «раковой опухолью».

«Незаконная враждебность и попытки вмешательства США в традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ выходят за пределы <...> Злобная антипатия США к корейско-российским отношениям только обнаруживает то, что у них не хватает силы и ума в конфронтации с антиимпериалистическими и самостоятельными странами»,— говорится в заявлении замминистра на сайте ЦТАК.

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По мнению чиновника, США «обманывают мировую общественность», придираясь к дружественным и добрососедским отношениям Москвы и Пхеньяна как к «нарушению резолюций» ООН, представляя сотрудничество двух стран как «угрозу для глобального мира и безопасности».

В КНДР убеждены, что именно США, Япония, Южная Корея, а также НАТО «ввергают в опасность международный порядок».

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