Три украинских беспилотника сбили над Смоленской областью
Над территорией Смоленской области утром 1 октября были уничтожены три украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«1 октября около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Беспилотники были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), добавили в оборонном ведомстве.
О попытке атаки также сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что БПЛА были подавлены силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска. По информации властей, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, добавил Анохин.
Ранее сегодня Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Краснодарским краем.