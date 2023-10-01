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Три украинских беспилотника сбили над Смоленской областью

Ведомости

Над территорией Смоленской области утром 1 октября были уничтожены три украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«1 октября около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Беспилотники были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), добавили в оборонном ведомстве.

О попытке атаки также сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что БПЛА были подавлены силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска. По информации властей, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, добавил Анохин.

Ранее сегодня Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Краснодарским краем.

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