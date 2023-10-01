Три украинских беспилотника сбили над Смоленской областью

О попытке атаки также сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что БПЛА были подавлены силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска. По информации властей, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, добавил Анохин.