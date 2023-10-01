В НАТО пообещали не размещать дополнительное ядерное оружие в Европе
Североатлантический альянс не планирует размещать дополнительное ядерное оружие в странах Евросоюза, сообщила руководитель директората по ядерной политике НАТО Джессика Кокс в интервью финской газете Ilta Sanomat.
«Об этом много говорят в СМИ, но я думаю, что ядерное оружие, которое США разместили в Европе, находится в хорошем месте, где оно находится сейчас. Нет никаких оснований менять его местоположение», – сказала Кокс.
Она отмечает, что изменения в вопросе размещения ядерного оружия не планируются, при этом если страна - член альянса желает участвовать в ядерной миссии, то это должно быть официально обсуждено в НАТО в рамках Группы ядерного планирования (NPG).
Об отсутствии в планах размещать дополнительный ядерный арсенал в Европе заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг до начала боевых действий на Украине. Тогда глава блока заверил, что альянс не будет размещать «какие-либо ядерные вооружения за пределами тех стран, где такое оружие, являющееся компонентом нашей системы сдерживания, есть уже много лет».
В летнем коммюнике, принятом на саммите НАТО в Вильнюсе, говорилось, что обстоятельства, при которых НАТО может применить ядерное оружие, оцениваются как маловероятные. При этом уточнялось, что любое применение ядерного оружия против НАТО фундаментальным образом изменит характер конфликта.
Как заявлял президент РФ Владимир Путин на ПМЭФе, у России нет необходимости использовать ядерное оружие, но это теоретически допустимо только при угрозе территориальной целостности и независимости государства.