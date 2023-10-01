В НАТО пообещали не размещать дополнительное ядерное оружие в Европе

Об отсутствии в планах размещать дополнительный ядерный арсенал в Европе заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг до начала боевых действий на Украине. Тогда глава блока заверил, что альянс не будет размещать «какие-либо ядерные вооружения за пределами тех стран, где такое оружие, являющееся компонентом нашей системы сдерживания, есть уже много лет».