В НАТО заявили о маловероятном применении ядерного оружия военным альянсом

В июне в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) говорилось, что Россия и США, на которые приходится 90% запасов ядерного оружия в мире, увеличили количество развернутых ядерных боеголовок в 2022 г. Вашингтон нарастил их до 1770 единиц (с 1744 в 2021 г.), Россия – до 1674 единиц (с 1588).