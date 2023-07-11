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Политика

В НАТО заявили о маловероятном применении ядерного оружия военным альянсом

Ведомости

Обстоятельства, при которых НАТО может применить ядерное оружие, в альянсе оценили как маловероятные. Об этом говорится в коммюнике военного блока, принятом на саммите НАТО в Вильнюсе.

«Обстоятельства, при которых НАТО пришлось бы применить ядерное оружие, крайне маловероятны», – говорится в документе. Однако там сказано, что любое применение ядерного оружия против НАТО фундаментальным образом изменит характер конфликта. В коммюнике подчеркивается, что цель ядерного потенциала военного альянса – это сохранение мира и сдерживание агрессии.  

В июне в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) говорилось, что Россия и США, на которые приходится 90% запасов ядерного оружия в мире, увеличили количество развернутых ядерных боеголовок в 2022 г. Вашингтон нарастил их до 1770 единиц (с 1744 в 2021 г.), Россия – до 1674 единиц (с 1588).

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В феврале президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости приостановить действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он мотивировал это решение тем, что в условиях специальной военной операции инспекции США российских предприятий и других объектов могут быть использованы во вред интересам России.

16 июня на пленарном заседании ПМЭФа Путин заявил, что у России нет необходимости использовать ядерное оружие, но это теоретически допустимо только при угрозе территориальной целостности и независимости государства. Позже он уточнил, что Россия будет и дальше развивать ядерную триаду, поскольку она является залогом военной безопасности страны и мировой стабильности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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