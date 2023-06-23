Страны «ядерной пятерки» обсудили снижение стратегических рисков

5 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия остается открытой к диалогу о контроле над ядерными вооружениями. Таким образом он прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что США готовы разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 г., а до этого времени продолжат соблюдать Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если это сделает и Россия.