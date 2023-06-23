Страны «ядерной пятерки» обсудили снижение стратегических рисков
Эксперты МИД и минобороны из России, США, Китая, Франции и Великобритании обсудили снижение стратегических рисков и ядерные доктрины в Каире, встреча прошла 13-14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе госдепартамента США.
«Организованная США рабочая встреча КНР, Франции, Российской Федерации и Великобритании прошла в Каире 13-14 июня. Эксперты из соответствующих министерств иностранных дел и министерств обороны обсудили снижение стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политику в этой сфере», – сообщили в ведомстве.
Консультации были организованы США, которые сейчас председательствуют «в диалоге между пятью ядерными державами». Уточняется, что в американскую делегацию в рамках этой рабочей встречи вошли сотрудники госдепартамента, Пентагона и Национального управления ядерной безопасности при минэнерго США. Подробности обсуждения в заявлении не приводятся.
«Коммерсантъ» уточнил, что в рамках обсуждения снижения стратегических рисков страны - члены пятерки ищут взаимоприемлемые решения, чтобы снизить риски возникновения вооруженного конфликта между странами, обладающими ядерным арсеналом. Уточняется, что среди путей снижения рисков – «меры по повышению взаимопонимания, транспарентности и предсказуемости, совершенствованию каналов коммуникации, механизмов предотвращения кризисов и кризисного регулирования, а также военно-политические договоренности, сокращающие конфликтный потенциал в отношениях ядерных держав».
5 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия остается открытой к диалогу о контроле над ядерными вооружениями. Таким образом он прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что США готовы разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 г., а до этого времени продолжат соблюдать Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если это сделает и Россия.
В начале 2023 г. Россия заявила о приостановке участия и в последнем российско-американском договоре по контролю над вооружениями – ДСНВ. Президент РФ Владимир Путин мотивировал это решение тем, что в условиях специальной военной операции инспекции США российских предприятий и других объектов могут быть использованы во вред интересам России.