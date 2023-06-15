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В МИДе назвали условие возвращения к ДСНВ

Ведомости

Пересмотр решения о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возможен при условии, что США будут готовы отказаться от «враждебного курса» в отношении РФ. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Приостановка ДСНВ остается полностью в силе и какой-либо отказ от этого решения и его пересмотр мыслимы только в том случае, если США продемонстрируют готовность отказаться от фундаментально враждебного курса в отношении Российской Федерации», – сказал он, подчеркнув незыблемость этой установки (цитата по ТАСС).

Рябков также отметил, что обвинения США о якобы нарушении обязательств российской стороной неприемлемы. Он указал на «юридическую и политическую базу», которая позволяют России приостановить участие в договоре.

О необходимости приостановить действие договора в феврале заявил президент РФ Владимир Путин. Он мотивировал это решение тем, что в условиях специальной военной операции инспекции США российских предприятий и других объектов могут быть использованы во вред интересам России.

5 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия остается открытой к диалогу о контроле над ядерными вооружениями. Таким образом он прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что США готовы разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 г., а до этого времени продолжат соблюдать ДСНВ, если это сделает и Россия.

В МИДе раскритиковали позицию США, отметив, что Вашингтон по-прежнему упорно игнорирует причины, которые привели к кризису вокруг договора. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что новых моментов в заявлении Салливана, которые бы учитывали позиции Москвы, нет. При этом США стремятся возобновить взаимодействие в области контроля над вооружениями на своих условиях, добавила она.

ДСНВ был подписан в 2010 г. президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Договор предусматривал сокращение стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей, а также инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений и обмен данными телеметрии при испытаниях новых типов ракет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных