На дискуссионном клубе «Валдай» представят «образ нового мира»

По информации «Коммерсанта», который ознакомился с аналитическим докладом, эксперты предсказывают окончательное разрушение сложившегося ранее миропорядка, в основе которого лежал иерархический подход. «Если это предположение верно, то завершается эпоха, которая продолжалась в международных отношениях 500 лет — с момента европейской экспансии в Азию, Африку и Америку», – сказано в обзоре. Авторы доклада предполагают, что на смену иерархическому миропорядку наступит «переходный период» перед эпохой «новых политических отношений». Предполагается, что в их основе будет сохранение и расширение связей между разными регионами, отсутствие монополии в экономике, технологиях и политике.