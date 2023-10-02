На дискуссионном клубе «Валдай» представят «образ нового мира»
Эксперты дискуссионного клуба «Валдай» подготовили к заседанию аналитический доклад «Аттестат зрелости, или Порядок, какого еще не было. Фантазия о будущем без иерархии». В нем будет представлен образ мира, который может сложиться к началу 2030-х гг. Об этом говорится на сайте «Валдая».
«В этом году участники попытаются представить образ нового мира, например, каким он будет к началу следующего десятилетия. Клуб исходит из того, что после 24 февраля 2022 г. структура международных отношений изменилась полностью. Вернуть ее к прежнему состоянию невозможно. Сегодня ситуация на мировой арене складывается вне привычного представления о порядке, в отсутствие четко выстроенной структуры», – сказано в сообщении.
Среди тем, которые участники клуба планируют обсуждать в течение четырех дней, заявлены «роль ядерного оружия и опасность войны с его применением», «продовольственная безопасность и вклад России», «мировая экономика без валютной монополии и карательных мер», а также «энергетические рынки на фоне военно-политической напряженности» и др. Всего заявлено 17 сессий.
По информации «Коммерсанта», который ознакомился с аналитическим докладом, эксперты предсказывают окончательное разрушение сложившегося ранее миропорядка, в основе которого лежал иерархический подход. «Если это предположение верно, то завершается эпоха, которая продолжалась в международных отношениях 500 лет — с момента европейской экспансии в Азию, Африку и Америку», – сказано в обзоре. Авторы доклада предполагают, что на смену иерархическому миропорядку наступит «переходный период» перед эпохой «новых политических отношений». Предполагается, что в их основе будет сохранение и расширение связей между разными регионами, отсутствие монополии в экономике, технологиях и политике.
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» в этом году планируется со 2 по 5 октября в Сочи. Темой мероприятия, согласно информации на сайте, станет «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Ранее журналист из кремлевского пула Павел Зарубин сообщил, что президент России Владимир Путин выступит на заседании «Валдая» в Сочи.
Всего в заседании примут участие 140 экспертов из 42 стран, в том числе из США, Европы, Японии, Индии, Ирана, ЮАР и др. Ожидается, что от российской стороны в заседаниях примут участие несколько официальных лиц, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров.