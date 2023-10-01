Путин примет участие в дискуссионном клубе «Валдай»

Он уточнял, что весь западный политический курс можно хорошо описать, если обратиться к гарвардской речи писателя и лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. Как отмечал Путин, писатель говорил, что для Запада характерно «длящееся ослепление превосходства», которое «поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем».