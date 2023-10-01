Путин примет участие в дискуссионном клубе «Валдай»
Президент России Владимир Путин выступит на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, сообщил журналист Павел Зарубин.
«Участники клуба “Валдай” на следующей неделе соберутся на свою новую встречу. Традиционно здесь ждут президента, чтобы услышать оценки происходящего», – рассказал журналист в Telegram.
Заседание клуба в этом году планируется со 2 по 5 октября в Сочи. Темой мероприятия, согласно информации на сайте, станет «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».
Кроме того, по данным Зарубина, на неделе Путин проведет новое заседание попечительского совета фонда «Талант и успех». Также планируется совещание с членами Совета безопасности. В Кремле о планах президента пока не сообщали.
В прошлый раз Путин выступил на «Валдае» 27 октября 2022 г. Тогда он заявлял, что Россия не считает себя врагом Запада и не бросает вызов его элитам.
Он уточнял, что весь западный политический курс можно хорошо описать, если обратиться к гарвардской речи писателя и лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. Как отмечал Путин, писатель говорил, что для Запада характерно «длящееся ослепление превосходства», которое «поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем».