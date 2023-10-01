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Путин примет участие в дискуссионном клубе «Валдай»

Ведомости

Президент России Владимир Путин выступит на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, сообщил журналист Павел Зарубин.

«Участники клуба “Валдай” на следующей неделе соберутся на свою новую встречу. Традиционно здесь ждут президента, чтобы услышать оценки происходящего», – рассказал журналист в Telegram.

Заседание клуба в этом году планируется со 2 по 5 октября в Сочи. Темой мероприятия, согласно информации на сайте, станет «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».

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Кроме того, по данным Зарубина, на неделе Путин проведет новое заседание попечительского совета фонда «Талант и успех». Также планируется совещание с членами Совета безопасности. В Кремле о планах президента пока не сообщали.

В прошлый раз Путин выступил на «Валдае» 27 октября 2022 г. Тогда он заявлял, что Россия не считает себя врагом Запада и не бросает вызов его элитам. 

Он уточнял, что весь западный политический курс можно хорошо описать, если обратиться к гарвардской речи писателя и лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. Как отмечал Путин, писатель говорил, что для Запада характерно «длящееся ослепление превосходства», которое «поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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