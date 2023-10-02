Военные уничтожили склады ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня. Президент РФ Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 483 самолета, 250 вертолетов, более 7300 беспилотников, а также свыше 12 200 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.