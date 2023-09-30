Минобороны: экипаж Су-35С сбил самолет ВСУ в зоне спецоперации

28 сентября Минпромторг сообщил о передаче армии новых серийных истребителей поколения 4++ Су-35С, а также партии серийных самолетов пятого поколения Су-57. Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь уточнил, что остальные истребители пятого поколения Су-57 находятся в цехе окончательной сборки и проходят отработку на летно-испытательной станции. Они поступят в российскую армию до конца 2023 г. По его словам, переданная партия Су-35С стала третьей в этом году. Слюсарь добавил, что в производстве «в высокой степени готовности» находятся следующие самолеты.