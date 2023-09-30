Минобороны: экипаж Су-35С сбил самолет ВСУ в зоне спецоперации
Экипаж российского многоцелевого истребителя Су-35С уничтожил в зоне проведения спецоперации украинский самолет, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
Как отмечается, экипажи Су-35С выполняли патрулирование одного из районов, прикрывая самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты.
«Во время очередного вылета летчики Воздушно-космических сил России своевременно обнаружили и уничтожили самолет противника», – сообщили в Минобороны.
28 сентября Минпромторг сообщил о передаче армии новых серийных истребителей поколения 4++ Су-35С, а также партии серийных самолетов пятого поколения Су-57. Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь уточнил, что остальные истребители пятого поколения Су-57 находятся в цехе окончательной сборки и проходят отработку на летно-испытательной станции. Они поступят в российскую армию до конца 2023 г. По его словам, переданная партия Су-35С стала третьей в этом году. Слюсарь добавил, что в производстве «в высокой степени готовности» находятся следующие самолеты.
В июне гендиректор ОАК обещал увеличить объемы поставок ВКС РФ истребителей Су-57. В августе президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым также призвал нарастить долю производства новейшего вооружения и отметил, что истребители Су-57 и Су-35 «великолепно зарекомендовали себя».