Флот Великобритании не будет охранять корабли с украинским зерном
Британский королевский флот не будет защищать гражданские суда, перевозящие зерно с Украины. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что флот Великобритании может помочь в охране коммерческих судов с украинским зерном. Некоторые издания писали, что такое обязательство якобы дал британский министр обороны президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Киев на прошлой неделе. Шаппс опроверг эти сообщения.
«Я не думаю, что у меня был такой разговор с президентом Зеленским», – заявил глава минобороны Великобритании.
Он подчеркнул, что британский флот не будет принимать участия в патрулировании Черного моря. Однако Соединенное Королевство и другие страны Запада могут консультировать Украину на тему экспорта продуктов питания, добавил министр.
На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна может помочь в обеспечении поставок украинского зерна через территорию республики для последующей отправки продукции в беднейшие страны Африки и Азии.