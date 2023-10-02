Флот Великобритании не будет охранять корабли с украинским зерном

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что флот Великобритании может помочь в охране коммерческих судов с украинским зерном. Некоторые издания писали, что такое обязательство якобы дал британский министр обороны президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Киев на прошлой неделе. Шаппс опроверг эти сообщения.