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Экономика

Польша заявила о готовности обеспечить Украине транзит зерна в беднейшие страны

Ведомости

Польша готова обеспечить транзит украинского зерна через территорию республики для последующей отправки продукции в беднейшие страны Африки и Азии, заявил телеканалу TVP польский президент Анджей Дуда.

Глава польского государства назвал правильным решением правительства сохранить запрет на продажу украинского зерна в стране. 

«С другой стороны, я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения транзита», – сказал Дуда (цитата по ТАСС). 

Он добавил, что для этого были подготовлены специальные транзитные коридоры, с помощью которых зерно можно перевезти через территорию Польши и затем поставить туда, «где оно действительно необходимо».

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15 сентября Еврокомиссия (ЕК) сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. После этого Польша объявила о продлении запрета. С решением ЕК не согласились и другие страны, включая Венгрию и Словакию. 18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, возобновивших эмбарго на ввоз украинских сельхозпродуктов.

20 сентября Дуда в Нью-Йорке после выступления на Генеральной Ассамблее ООН сравнил Украину с утопающим и призвал Киев помнить о помощи Польши. После этого в Кремле заявили, что манера поведения Киева будет все меньше нравиться европейцам. Кроме того, Москва ожидает нарастания трений между Польшей и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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