Польша заявила о готовности обеспечить Украине транзит зерна в беднейшие страны
Польша готова обеспечить транзит украинского зерна через территорию республики для последующей отправки продукции в беднейшие страны Африки и Азии, заявил телеканалу TVP польский президент Анджей Дуда.
Глава польского государства назвал правильным решением правительства сохранить запрет на продажу украинского зерна в стране.
«С другой стороны, я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения транзита», – сказал Дуда (цитата по ТАСС).
Он добавил, что для этого были подготовлены специальные транзитные коридоры, с помощью которых зерно можно перевезти через территорию Польши и затем поставить туда, «где оно действительно необходимо».
15 сентября Еврокомиссия (ЕК) сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. После этого Польша объявила о продлении запрета. С решением ЕК не согласились и другие страны, включая Венгрию и Словакию. 18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, возобновивших эмбарго на ввоз украинских сельхозпродуктов.
20 сентября Дуда в Нью-Йорке после выступления на Генеральной Ассамблее ООН сравнил Украину с утопающим и призвал Киев помнить о помощи Польши. После этого в Кремле заявили, что манера поведения Киева будет все меньше нравиться европейцам. Кроме того, Москва ожидает нарастания трений между Польшей и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.