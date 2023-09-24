Польша заявила о готовности обеспечить Украине транзит зерна в беднейшие страны

20 сентября Дуда в Нью-Йорке после выступления на Генеральной Ассамблее ООН сравнил Украину с утопающим и призвал Киев помнить о помощи Польши. После этого в Кремле заявили, что манера поведения Киева будет все меньше нравиться европейцам. Кроме того, Москва ожидает нарастания трений между Польшей и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.