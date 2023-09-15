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Польша продлит запрет на ввоз зерна с Украины вопреки решению Еврокомиссии

Ведомости

Польша продлит запрет на ввоз украинского зерна после снятия эмбарго Еврокомиссией (ЕК). Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Мы продлим запрет, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Мы не будем слушать Берлин или Брюссель», – сказал премьер на встрече с избирателями (цитата по ТАСС).

Как заявлял Моравецкий, польские власти «прекрасно знают», что «крупный международный аграрный бизнес и олигархи хотят заработать за счет польских фермеров». 

«Мы этого не допустим, мы на это не согласны», – отмечал глава правительства (цитата по RMF).

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15 сентября ЕК сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. Ранее в Польше уже заявили, что не согласятся снять запрет с импорта украинского зерна после завершения соглашения. О намерении продлить ограничения заявляли в Венгрии и Румынии.

Введение эмбарго было связано с ростом с протестами фермеров восточноевропейских стран, чьи продажи упали на фоне поставок более дешевого зерна с Украины. Ограничения на ввоз украинского зерна в эти страны ЕК ввела в мае, а затем продлевала. Запрет не касался транзита и экспорта зерна в остальные страны Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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