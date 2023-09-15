Польша продлит запрет на ввоз зерна с Украины вопреки решению Еврокомиссии

Введение эмбарго было связано с ростом с протестами фермеров восточноевропейских стран, чьи продажи упали на фоне поставок более дешевого зерна с Украины. Ограничения на ввоз украинского зерна в эти страны ЕК ввела в мае, а затем продлевала. Запрет не касался транзита и экспорта зерна в остальные страны Евросоюза.