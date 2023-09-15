Польша продлит запрет на ввоз зерна с Украины вопреки решению Еврокомиссии
Польша продлит запрет на ввоз украинского зерна после снятия эмбарго Еврокомиссией (ЕК). Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
«Мы продлим запрет, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Мы не будем слушать Берлин или Брюссель», – сказал премьер на встрече с избирателями (цитата по ТАСС).
Как заявлял Моравецкий, польские власти «прекрасно знают», что «крупный международный аграрный бизнес и олигархи хотят заработать за счет польских фермеров».
«Мы этого не допустим, мы на это не согласны», – отмечал глава правительства (цитата по RMF).
15 сентября ЕК сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. Ранее в Польше уже заявили, что не согласятся снять запрет с импорта украинского зерна после завершения соглашения. О намерении продлить ограничения заявляли в Венгрии и Румынии.
Введение эмбарго было связано с ростом с протестами фермеров восточноевропейских стран, чьи продажи упали на фоне поставок более дешевого зерна с Украины. Ограничения на ввоз украинского зерна в эти страны ЕК ввела в мае, а затем продлевала. Запрет не касался транзита и экспорта зерна в остальные страны Евросоюза.