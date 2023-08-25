Пять стран ЕС потребуют продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года

Ранее в июле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию, согласно которой запрет на импорт зерна с Украины будет продлен после 15 сентября. Телус тогда пояснил, что ограничение на импорт зерна с Украины принесло «неожиданно положительный эффект» в виде роста объема транзита. В частности, если в марте через Польшу в другие страны было направлено только 120 000 т пшеницы, то после введения запрета на импорт в июне – 260 000 т.