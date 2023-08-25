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Пять стран ЕС потребуют продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года

Ведомости

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия потребуют от Еврокомиссии продлить до конца этого года запрет на импорт зерна с Украины, сообщил польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус.

«Мы поддерживаем запрет ввоза [зерна с Украины] в наши страны до конца года. Это будет наш запрос», – приводит его слова ТАСС.

При этом чиновник отметил, что следует разрешить странам вносить в список запрещенных товаров другие продукты или же исключать их оттуда.

Ранее в июле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию, согласно которой запрет на импорт зерна с Украины будет продлен после 15 сентября. Телус тогда пояснил, что ограничение на импорт зерна с Украины принесло «неожиданно положительный эффект» в виде роста объема транзита. В частности, если в марте через Польшу в другие страны было направлено только 120 000 т пшеницы, то после введения запрета на импорт в июне – 260 000 т.

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2 мая Евромиссия запретила экспорт зерна с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, но разрешила его транзит и экспорт в остальные страны Евросоюза. В начале июня ЕК продлила этот запрет до 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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