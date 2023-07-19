Пять стран ЕС подписали декларацию о продлении запрета на ввоз украинского зерна

По его словам, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия просят продлить этот запрет до конца года. При этом транзит украинского зерна будет разрешен. Телюс подчеркнул, что ограничение на импорт зерна с Украины принесло «неожиданно положительный эффект» в виде роста объема транзита. В частности, если в марте через Польшу в другие страны было направлено только 120 000 т пшеницы, то после введения запрета на импорт в июне – 260 000 т.