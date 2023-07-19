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Пять стран ЕС подписали декларацию о продлении запрета на ввоз украинского зерна

Ведомости

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию, согласно которой запрет на импорт зерна с Украины будет продлен после 15 сентября. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс по итогам встречи с министрами пяти стран.

«На нашей встрече мы подписали общую позицию пяти стран, касающуюся, в первую очередь, продления запрета ввоза четырех видов зерна», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

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По его словам, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия просят продлить этот запрет до конца года. При этом транзит украинского зерна будет разрешен. Телюс подчеркнул, что ограничение на импорт зерна с Украины принесло «неожиданно положительный эффект» в виде роста объема транзита. В частности, если в марте через Польшу в другие страны было направлено только 120 000 т пшеницы, то после введения запрета на импорт в июне – 260 000 т.

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В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия временно запретили импорт украинского зерна в свои страны. После этого председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен передала правительствам этих стран, что Брюссель «готовит новый пакет поддержки в 100 млн евро» из фондов ЕС в обмен на снятие правительствами пяти стран запретов на импорт украинских сельхозпродуктов. 2 мая ЕК запретила экспорт зерна с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, но разрешила его транзит и экспорт в остальные страны Евросоюза. В начале июня ЕК продлила этот запрет до 15 сентября. 

18 июля Моравецкий сообщил, что Польша не планирует открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения зерновой сделки. 17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Российские власти неоднократно отмечали, что вторая часть сделки не выполняется. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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