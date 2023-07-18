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Политика

Польша не планирует открывать свой рынок для украинского зерна

Ведомости

Польша будет защищать свой рынок и не планирует открывать его для украинского зерна после прекращения зерновой сделки. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения.

«Это задание для Европейской комиссии, для американской администрации в выработке соответствующих механизмов экспорта украинского зерна. Мы можем сыграть конструктивную роль, но нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера», – заявил Моравецкий (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что власти будут действовать жестко, «если речь идет о защите польского рынка».

При этом премьер-министр Польши добавил, что республика разрешит транзит украинского зерна через свою территорию.

Ранее по теме: Торговля зерном с Украины и из России продолжится и после отмены зерновой сделки

17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Российские власти неоднократно отмечали, что вторая часть сделки не выполняется. При этом Киев планирует без участия России продолжить использовать черноморский коридор для вывоза зерна, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия временно запретили импорт украинского зерна в свои страны. После этого председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен передала правительствам этих стран, что Брюссель «готовит новый пакет поддержки в 100 млн евро» из фондов ЕС в обмен на снятие правительствами пяти стран запретов на импорт украинских сельхозпродуктов. 2 мая ЕК запретила экспорт зерна с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, но разрешила его транзит и экспорт в остальные страны Евросоюза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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