Польша не планирует открывать свой рынок для украинского зерна

17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Российские власти неоднократно отмечали, что вторая часть сделки не выполняется. При этом Киев планирует без участия России продолжить использовать черноморский коридор для вывоза зерна, говорил президент Украины Владимир Зеленский.