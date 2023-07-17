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Украина хочет продолжить использовать черноморский коридор без участия России

Ведомости

Украина планирует без участия России продолжить использовать черноморский коридор для вывоза зерна. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в Facebook (принадлежат Meta, соцсеть признана в РФ экстремистской и запрещена).

На своей странице в соцсети Никифоров привел цитаты украинского президента Владимира Зеленского из интервью, которое он дал африканским журналистам.

Украинский президент напомнил, что у Киева и Москвы не было никаких договоренностей. У Украины было соглашение с Турцией и ООН. «Я дал распоряжение нашему МИД по официальному сигналу Российской Федерации подготовить наши официальные сигналы ООН и Турции, чтобы ответить мне как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу», – рассказал Зеленский.

17 июля российский МИД заявил, что Россия выходит из зерновой сделки, без ее участия договоренность прекращается 18 июля. Прекращение договоренностей означает «отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря», а также расформирование Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле.

Ранее по теме: Россия передала Украине ноту по зерновой сделке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Он подчеркнул, что так как российская часть сделки не выполняется, ее действие прекращается. Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия.

Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. Украинская часть сделки подразумевает беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, российская – облегчение ограничений в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. С тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а последняя договоренность была достигнута в мае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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