Россия передала Украине ноту по зерновой сделке
Посольство России в Белоруссии по дипломатическим каналам передало Киеву ноту с позицией Москвы по зерновой сделке. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве.
«В документе, в частности, сказано, что Российская Федерация официально возражает против дальнейшего продления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины после окончания её срока действия, в связи с чем выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля текущего года», – сообщили в диппредставительстве со ссылкой на комментарий посла Бориса Грызлова.
Грызлов напомнил, что Россия неоднократно указывала, что сделка утратила гуманитарную функцию и только 3% от вывезенных с Украины зерновых попали в беднейшие страны, большая часть оседала «в сытой и обеспеченной Европе».
Запад не собирался выполнять обязательства, касающиеся российской части сделки, подчеркнул посол. Он напомнил, что серьезный удар по самой концепции черноморской инициативы, неотъемлемой частью которой были поставки аммиака, нанес подрыв аммиакопровода «Тольятти – Одесса». Также он заявил, что на сделку повлияли и теракты в отношении инфраструктуры Крыма, для которых использовались морские коридоры, открытые для вывоза зерна.
Грызлов заявил, что прекращение действия инициативы полностью лежит на совести коллективного Запада.
17 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Он подчеркнул, что так как российская часть сделки не выполняется, ее действие прекращается. Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Москва уведомила ООН, Турцию и Украину о возражении против продления сделки.
В Кремле неоднократно заявляли, что не видят никаких оснований для продления зерновой сделки, пока не будут выполнены российские условия. 13 июля президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Москва может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все обязательства перед Россией.
Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. Украинская часть сделки подразумевает беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, российская – облегчение ограничений в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.