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Политика

Лавров обсудил с генсеком ООН возможность возобновления зерновой сделки

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге, обсудив с ним условия Москвы для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«В ответ на вопрос Генерального секретаря ООН о перспективах возобновления «черноморской инициативы» С. В. Лавров вновь изложил озвученную президентом России позицию Москвы о готовности вернуться к участию в ней только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», – говорится в сообщении.

Стороны также обсудили деятельность ООН и важность укрепления ее роли в глобальной политике.

Ранее сегодня Лавров заявил, что Россия не видит готовности Запада выполнить условия Москвы для возобновления зерновой сделки. Президент России Владимир Путин в свою очередь сообщил, что в ближайшие месяцы Россия в качестве первоочередной гуманитарной помощи выделит шести странам Африки по 25 000–50 000 т зерна и бесплатно его доставит.

Ранее по теме: Россия передаст шести африканским странам по 25 000–50 000 т зерна

17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. 

3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в случае возвращения Москвы в зерновую сделку Вашингтон «продолжит делать все, что необходимо» для экспорта продовольствия. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США должны способствовать выполнению зерновой сделки, а не обещать «задуматься над этим».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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