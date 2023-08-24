Лавров обсудил с генсеком ООН возможность возобновления зерновой сделки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге, обсудив с ним условия Москвы для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
«В ответ на вопрос Генерального секретаря ООН о перспективах возобновления «черноморской инициативы» С. В. Лавров вновь изложил озвученную президентом России позицию Москвы о готовности вернуться к участию в ней только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», – говорится в сообщении.
Стороны также обсудили деятельность ООН и важность укрепления ее роли в глобальной политике.
Ранее сегодня Лавров заявил, что Россия не видит готовности Запада выполнить условия Москвы для возобновления зерновой сделки. Президент России Владимир Путин в свою очередь сообщил, что в ближайшие месяцы Россия в качестве первоочередной гуманитарной помощи выделит шести странам Африки по 25 000–50 000 т зерна и бесплатно его доставит.
17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.
3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в случае возвращения Москвы в зерновую сделку Вашингтон «продолжит делать все, что необходимо» для экспорта продовольствия. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США должны способствовать выполнению зерновой сделки, а не обещать «задуматься над этим».