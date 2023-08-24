Лавров обсудил с генсеком ООН возможность возобновления зерновой сделки

«В ответ на вопрос Генерального секретаря ООН о перспективах возобновления «черноморской инициативы» С. В. Лавров вновь изложил озвученную президентом России позицию Москвы о готовности вернуться к участию в ней только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», – говорится в сообщении.