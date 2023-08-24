Россия передаст шести африканским странам по 25 000 – 50 000 т зерна
В ближайшие месяцы Россия в качестве первоочередной гуманитарной помощи выделит шести странам Африки по 25 000 – 50 000 т зерна и бесплатно его доставит, заявил президент России Владимир Путин на встрече «БРИКС плюс/аутрич», сообщает ТАСС.
Путин отметил, что зерно передадут странам Африки несмотря на санкции, серьезно усложняющие транспортную логистику, страхование и проводку платежей
«Наши африканские друзья могут быть уверены, что Россия всегда останется надежным поставщиком сельхозтоваров и продолжит поддерживать наиболее нуждающиеся государства», – резюмировал президент.
17 июля МИД заявил, что Россия выходит из зерновой сделки. Москва высказала намерение вернуться к договоренности, как только будут выполнены ее условия, прописанные во второй части зернового соглашения, которая не выполнялась.
18 июля Кремль заявил о готовности бесплатно заместить поставки украинского зерна для нуждающихся стран Африки, однако этим государствам необходимо учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза зерна проходит рядом с районом боевых действий.