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Экономика

Россия передаст шести африканским странам по 25 000 – 50 000 т зерна

Ведомости

В ближайшие месяцы Россия в качестве первоочередной гуманитарной помощи выделит шести странам Африки по 25 000 – 50 000 т зерна и бесплатно его доставит, заявил президент России Владимир Путин на встрече «БРИКС плюс/аутрич», сообщает ТАСС.

Путин отметил, что зерно передадут странам Африки несмотря на санкции, серьезно усложняющие транспортную логистику, страхование и проводку платежей

«Наши африканские друзья могут быть уверены, что Россия всегда останется надежным поставщиком сельхозтоваров и продолжит поддерживать наиболее нуждающиеся государства», – резюмировал президент.

17 июля МИД заявил, что Россия выходит из зерновой сделки. Москва высказала намерение вернуться к договоренности, как только будут выполнены ее условия, прописанные во второй части зернового соглашения, которая не выполнялась.

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18 июля Кремль заявил о готовности бесплатно заместить поставки украинского зерна для нуждающихся стран Африки, однако этим государствам необходимо учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза зерна проходит рядом с районом боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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