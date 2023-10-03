МИД Финляндии заявил о подготовке нового пакета военной помощи Киеву
Хельсинки занимается подготовкой нового пакета военной помощи Киеву. Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в социальной сети Х (ранее Twitter).
«Финляндия [суммарно] предоставила Украине почти 2 млрд евро. Наш новый пакет средств оборонного назначения уже готовится», – написала она.
В конце августа президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил выделение Украине 18-го пакета военной помощи на сумму 94 млн евро. Всего с начала спецоперации Финляндия направила Киеву 2 млрд евро, из которых около 1,3 млрд приходится на военную помощь.
Российские власти неоднократно критиковали поставки военной помощи Украине и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине.