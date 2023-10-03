Сенатор Косачев назвал унизительной ратификацию Римского статута МУС в Армении
Ратификация Римского статута МУС для любого государства означает утрату юридического суверенитета, что унизительно само по себе. С его утверждением в Армении начался процесс юридического закабаления, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Именно по этой причине к МУС не присоединяются подлинно суверенные государства, включая Россию, США, Индию, Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, Израиль, Иран и другие», – подчеркнул сенатор.
Косачев выразил сожаление, что Армения пошла на этот недружественный по отношению к России шаг из-за того, что в армянском парламенте не нашлись силы, способные остановить процесс юридического закабаления страны «гаагской Фемидой».
По мнению сенатора, ратификация Римского статута МУС не поможет Армении добиться расследованием предполагаемых военных преступлений в зоне конфликта с Азербайджаном, но может обернуться вмешательством МУС во внутренние дела государства. Кроме того, в тексте Римского статута содержатся положения, ограничивающие уголовную юрисдикцию государств-участников. Таким образом, суд в Гааге в каждом конкретном случает будет устанавливать, является ли та или иная ситуация результатом «нежелания или неспособности» Армении возбудить уголовное преследование «должным образом».
Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС) 3 октября. «За» проголосовали 60 депутатов, «против» – 20. Решение о принятии статута принимали депутаты партии премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» – оппозиция бойкотировала голосование.
Армения подписала, но не ратифицировала Римский статут в 1998 г. Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции 1995 г. 4 марта 2023 г. КС Армении решил, что обязательства, изложенные в Римском статуте, соответствуют основному закону страны.