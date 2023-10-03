Сенатор Косачев назвал унизительной ратификацию Римского статута МУС в Армении

По мнению сенатора, ратификация Римского статута МУС не поможет Армении добиться расследованием предполагаемых военных преступлений в зоне конфликта с Азербайджаном, но может обернуться вмешательством МУС во внутренние дела государства. Кроме того, в тексте Римского статута содержатся положения, ограничивающие уголовную юрисдикцию государств-участников. Таким образом, суд в Гааге в каждом конкретном случает будет устанавливать, является ли та или иная ситуация результатом «нежелания или неспособности» Армении возбудить уголовное преследование «должным образом».