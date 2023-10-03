Компания Damen подала в суд на правительство Нидерландов из-за санкций против РФ
Крупнейшая судостроительная компания Нидерландов Damen Shipyards Group обратилась в суд с иском к правительству из-за ущерба, который нанесли введенные против России санкции, пишет Bloomberg.
Представитель Damen Рик ван де Вег сообщил агентству, что компания требует компенсацию ущерба. «До санкций Damen подписывала контракты с российскими покупателями судов», - отметил он. После начала боевых действий на Украине, по его словам, «правительство Нидерландов решило, что такие контракты не должны соблюдаться голландским бизнес-сообществом», и подчеркнул, что правительство не предложило никакой компенсации.
Компания подала иск в суд Роттердама еще 10 мая, но с тех пор дело «не продвинулось вперед». Его рассмотрение должно продолжиться в следующем году.
Министерство иностранных дел Нидерландов, которое отвечает за контроль за соблюдением санкций, отказалось от комментариев.
Damen была основана в 1927 г. и специализируется на строительстве судов, в том числе и военных. Bloomberg отмечает, что компания продавала яхты российским бизнесменам. В России у нее был инжиниринговый филиал. Через неделю после начала спецоперации на Украине в 2022 г. Damen объявила, что приостановила подписание новых контрактов с российскими и белорусскими клиентами и поставку им судов.
Нидерланды являются членом Евросоюза, который после начала спецоперации ввел против России уже 11 пакетов санкций в добавок к уже существовавшим ограничениям. Последний из них был согласован в июне. В сентябре СМИ писали, что ЕС может представить новый пакет санкций в первой половине октября.