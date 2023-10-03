Компания Damen подала в суд на правительство Нидерландов из-за санкций против РФ

Damen была основана в 1927 г. и специализируется на строительстве судов, в том числе и военных. Bloomberg отмечает, что компания продавала яхты российским бизнесменам. В России у нее был инжиниринговый филиал. Через неделю после начала спецоперации на Украине в 2022 г. Damen объявила, что приостановила подписание новых контрактов с российскими и белорусскими клиентами и поставку им судов.