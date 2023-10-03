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Компания Damen подала в суд на правительство Нидерландов из-за санкций против РФ

Ведомости

Крупнейшая судостроительная компания Нидерландов Damen Shipyards Group обратилась в суд с иском к правительству из-за ущерба, который нанесли введенные против России санкции, пишет Bloomberg.

Представитель Damen Рик ван де Вег сообщил агентству, что компания требует компенсацию ущерба. «До санкций Damen подписывала контракты с российскими покупателями судов», - отметил он. После начала боевых действий на Украине, по его словам, «правительство Нидерландов решило, что такие контракты не должны соблюдаться голландским бизнес-сообществом», и подчеркнул, что правительство не предложило никакой компенсации.

Компания подала иск в суд Роттердама еще 10 мая, но с тех пор дело «не продвинулось вперед». Его рассмотрение должно продолжиться в следующем году.

Министерство иностранных дел Нидерландов, которое отвечает за контроль за соблюдением санкций, отказалось от комментариев.

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Damen была основана в 1927 г. и специализируется на строительстве судов, в том числе и военных. Bloomberg отмечает, что компания продавала яхты российским бизнесменам. В России у нее был инжиниринговый филиал. Через неделю после начала спецоперации на Украине в 2022 г. Damen объявила, что приостановила подписание новых контрактов с российскими и белорусскими клиентами и поставку им судов.

Нидерланды являются членом Евросоюза, который после начала спецоперации ввел против России уже 11 пакетов санкций в добавок к уже существовавшим ограничениям. Последний из них был согласован в июне. В сентябре СМИ писали, что ЕС может представить новый пакет санкций в первой половине октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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