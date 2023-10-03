Австрия введет пограничный контроль на границе со Словакией

Затем глава МВД Чехии Вит Ракушан сообщил в X (бывший Twitter), что республика также вводит контроль на границе со Словакией. Он подчеркнул, что меры необходимы «для эффективной борьбы с группами организаторов нелегального перехода и нелегальной миграцией». Чехия будет проводить проверки выборочно по всей длине границы. Ракушан пояснил, что этот шаг согласован с Польшей. Позже он уточнил, что большое количество мигрантов не является поводом для пограничного контроля. По словам главы МВД, Чехия вводит проверки из-за решения Польши, чтобы потенциальный миграционный поток не переместился в республику.