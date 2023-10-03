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Австрия введет пограничный контроль на границе со Словакией

Ведомости

Австрия введет временный пограничный контроль на границе со Словакией, заявил министр внутренних дел страны Герхард Карнер, пишет телеканал ORF.

Пограничный контроль вводится на десять дней и начнет действовать в полночь, уточнил Карнер. По его словам, это необходимо для того, чтобы помешать контрабандистам использовать альтернативные маршруты через Австрию.

Ранее об аналогичном режиме объявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский. Он объяснил необходимость пограничного контроля ростом числа нелегальных мигрантов на балканском маршруте – из Польши в Германию.

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Затем глава МВД Чехии Вит Ракушан сообщил в X (бывший Twitter), что республика также вводит контроль на границе со Словакией. Он подчеркнул, что меры необходимы «для эффективной борьбы с группами организаторов нелегального перехода и нелегальной миграцией». Чехия будет проводить проверки выборочно по всей длине границы. Ракушан пояснил, что этот шаг согласован с Польшей. Позже он уточнил, что большое количество мигрантов не является поводом для пограничного контроля. По словам главы МВД, Чехия вводит проверки из-за решения Польши, чтобы потенциальный миграционный поток не переместился в республику.

Все четыре страны – Польша, Чехия, Австрия и Словакия – входят в Шенгенскую зону. В связи с этим на границе двух стран нет стандартного пограничного контроля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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