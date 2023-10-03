Австрия введет пограничный контроль на границе со Словакией
Австрия введет временный пограничный контроль на границе со Словакией, заявил министр внутренних дел страны Герхард Карнер, пишет телеканал ORF.
Пограничный контроль вводится на десять дней и начнет действовать в полночь, уточнил Карнер. По его словам, это необходимо для того, чтобы помешать контрабандистам использовать альтернативные маршруты через Австрию.
Ранее об аналогичном режиме объявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский. Он объяснил необходимость пограничного контроля ростом числа нелегальных мигрантов на балканском маршруте – из Польши в Германию.
Затем глава МВД Чехии Вит Ракушан сообщил в X (бывший Twitter), что республика также вводит контроль на границе со Словакией. Он подчеркнул, что меры необходимы «для эффективной борьбы с группами организаторов нелегального перехода и нелегальной миграцией». Чехия будет проводить проверки выборочно по всей длине границы. Ракушан пояснил, что этот шаг согласован с Польшей. Позже он уточнил, что большое количество мигрантов не является поводом для пограничного контроля. По словам главы МВД, Чехия вводит проверки из-за решения Польши, чтобы потенциальный миграционный поток не переместился в республику.
Все четыре страны – Польша, Чехия, Австрия и Словакия – входят в Шенгенскую зону. В связи с этим на границе двух стран нет стандартного пограничного контроля.