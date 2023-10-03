Польша ввела пограничный контроль на границе со Словакией
Польша ввела временный пограничный контроль на границе со Словакией в связи с ростом нелегальной миграции, мера будет действовать 10 дней. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминский, передает польское издание Rzeczpospolita.
«Правительство приняло решение с полуночи временно возобновить пограничный контроль на границе со Словакией», – сказал он. Пограничный контроль начнется действовать с 4 октября.
Уточняется, что мера была введена в связи с ростом числа нелегальных мигрантов на балканском маршруте – из Польши в Германию. В частности, Каминский отметил, что за последние две недели на границе был задержан 551 нелегальный мигрант.
В конце сентября Польша уже ужесточила контроль на границе со Словакией. В частности, пограничники начали останавливать автобусы для проверки пассажиров.
Польша и Словакия входят в Шенгенскую зону. В связи с этим на границе двух стран нет стандартного пограничного контроля. Введенная мера будет действовать 10 дней, но ее можно будет продлить дополнительно не более чем на 20 дней.