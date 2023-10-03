РПН будет проверять продавцов табачной продукции без согласования с прокуратурой

Правительство продлило мораторий на проведение плановых проверок бизнеса на срок до 2030 г. в начале марта. Согласно нему, проверки могут проводиться только в отношении организаций деятельность которых отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда, опасных производственных объектов II класса опасности, а также в рамках закона о защите прав потребителей.