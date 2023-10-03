РПН будет проверять продавцов табачной продукции без согласования с прокуратурой
Разработанный правительством проект постановления о моратории на контрольные мероприятия будет предусматривать механизм выездных обследований инспекторами Роспотребнадзора (РПН) в отношении продавцов никотиносодержащей продукции. Об этом сообщил директор департамента госполитики в сфере лицензирования и контрольно-надзорной деятельности Александр Вдовин.
По его словам, новое постановление будет содержать приложения, посвященные особенностям контроля за отдельными видами продукции, прежде всего никотиносодержащей и алкогольной.
Согласно схеме, разработанной правительством для никотиносодержащей продукции, РПН будет формировать план проведения выездных обследований, по итогам которых инспектор сможет выдавать предписания после осмотра объекта и выявления нарушений. Такой механизм позволит исключить «длительный этап согласования [проверки] с прокуратурой» и необходимость обоснования проверки в том случае, когда нарушение можно зафиксировать визуально, заявил Вдовин.
Подобные меры позволят решить «абсолютное большинство вопросов» на рынке, сказал он.
По его словам, новое постановление будет опубликовано в течение нескольких дней.
Правительство продлило мораторий на проведение плановых проверок бизнеса на срок до 2030 г. в начале марта. Согласно нему, проверки могут проводиться только в отношении организаций деятельность которых отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда, опасных производственных объектов II класса опасности, а также в рамках закона о защите прав потребителей.