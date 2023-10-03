Франция согласилась заключить договор об отправке военной техники Армении
Власти Франции решили подписать соглашение с правительством Армении, которое предполагает предоставление военной техники бывшей советской республике. Об этом сообщила на брифинге французский министр иностранных дел Катрин Колонна.
«Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику, чтобы страна смогла обеспечить свою защиту», – уточнила дипломат (цитата по «РИА Новости»).
19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. Уже на следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. После переговоров власти непризнанной республики согласились сдать оружие под контролем российских миротворцев. Позже президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.