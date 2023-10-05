Клинтон назвала победой Путина пересказ российских тезисов

«Думаю, что Путин во многом именно так видит свою роль. Когда я слышу, что люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today или впервые появившиеся в речи российского чиновника, – это большое очко в пользу Путина», – сказала она.