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Клинтон назвала победой Путина пересказ российских тезисов

Ведомости

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала победой президента России Владимира Путина тот факт, что люди повторяют российские тезисы. Об этом она заявила в интервью телеканалу PBS News.

По ее словам, российский лидер «в восторге» от разногласий по поводу продолжения поддержки Киева.

«Думаю, что Путин во многом именно так видит свою роль. Когда я слышу, что люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today или впервые появившиеся в речи российского чиновника, – это большое очко в пользу Путина», – сказала она.

Клинтон также заявила, что не понимает, почему многие американцы встали на сторону Путина, но Вашингтону с этим надо бороться.

Ранее Клинтон на выступлении в госдепе США обратилась к Путину и назвала его «виной» расширение НАТО. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Клинтон известна «своими попытками поставить все с ног на голову». Он напомнил о «многочисленных волнах» расширения альянса и приближении военной инфраструктуры блока к границам России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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