Клинтон назвала победой Путина пересказ российских тезисов
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала победой президента России Владимира Путина тот факт, что люди повторяют российские тезисы. Об этом она заявила в интервью телеканалу PBS News.
По ее словам, российский лидер «в восторге» от разногласий по поводу продолжения поддержки Киева.
«Думаю, что Путин во многом именно так видит свою роль. Когда я слышу, что люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today или впервые появившиеся в речи российского чиновника, – это большое очко в пользу Путина», – сказала она.
Клинтон также заявила, что не понимает, почему многие американцы встали на сторону Путина, но Вашингтону с этим надо бороться.
Ранее Клинтон на выступлении в госдепе США обратилась к Путину и назвала его «виной» расширение НАТО. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Клинтон известна «своими попытками поставить все с ног на голову». Он напомнил о «многочисленных волнах» расширения альянса и приближении военной инфраструктуры блока к границам России.