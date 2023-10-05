Баку сообщил о задержании бывшего главы Карабаха Араика Арутюняна

Также Азербайджан считает, что Арутюнян «внес значительный вклад» в создание вооруженных формирований в Карабахе и оснащение их оружием и боеприпасами. В заявлении говорится о подозрениях в отношении политика в организации терактов и совершении других преступлений, «повлекших причинение ущерба гражданской и военной инфраструктуре».