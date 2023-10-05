Баку сообщил о задержании бывшего главы Карабаха Араика Арутюняна
Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана сообщили о задержании бывшего президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна.
Политика задержали 3 октября в Ханкенди (Степанакерте). Ему предъявили обвинения в развязывании «агрессивной войны», нарушении норм международного права, отдаче преступных приказов, создании вооруженных формирований, терроризме и др.
По данным следствия, Арутюнян занимался «обучением и финансирование наемников», которые впоследствии участвовали в боевых действиях и военных операциях. Кроме того, установлено, что экс-глава непризнанной НКР нарушил нормы международного гуманитарного права в ходе вооруженного конфликта, утверждает Баку.
Также Азербайджан считает, что Арутюнян «внес значительный вклад» в создание вооруженных формирований в Карабахе и оснащение их оружием и боеприпасами. В заявлении говорится о подозрениях в отношении политика в организации терактов и совершении других преступлений, «повлекших причинение ущерба гражданской и военной инфраструктуре».
Уточняется, что Арутюняну были предъявлены обвинения еще в октябре 2020 г. Тогда же его объявили в международный розыск.
В начале октября APA писало, что азербайджанские власти также задержали бывших президентов НКР Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна. В их отношении возбуждены уголовные дела, отмечало агентство. 4 октября ТАСС со ссылкой на источники в ближайшем окружении президента непризнанной республики Самвела Шахраманяна сообщил, что политик находится на территории Армении, он не был задержан.
Ранее стало известно также о задержании бывшего министра иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики, советника ее президента Давида Бабаяна, экс-командующего армией Карабаха генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна и экс-госминистра непризнанной республики, бывшего руководителя российской инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубена Варданяна. Последнему предъявили обвинение в «финансировании терроризма», его заключили под стражу на четыре месяца.