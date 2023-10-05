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Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения», – сказано в сообщении.

Ранее на сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма Путина. «От души желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, доброго здоровья, благополучия и успехов», – сказано в телеграмме.

Путин также обратил внимание на высокий авторитет Рахмона за рубежом и уважение к нему среди жителей Таджикистана. «Под Вашим руководством Таджикистан уверенно движется по пути экономического и социального развития, играет важную роль в региональных и международных делах», – добавил Путин. 

Российский лидер выразил надежду на продолжение дальнейшего сотрудничества и конструктивного диалога по вопросам российско-таджикских отношений.

В предыдущий раз лидеры стран виделись 9 мая в Москве по случаю торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Дня Победы. Рахмон прилетел в Россию по приглашению Путина. 25 мая в Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором Рахмон принял участие по видеосвязи, сообщали в Кремле. 

По итогам 2022 г. товарооборот между Россией и Таджикистаном вырос на 18% до $1,4 млрд. Четверть всего внешнеторгового товарооборота страны приходится на Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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