Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения», – сказано в сообщении.
Ранее на сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма Путина. «От души желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, доброго здоровья, благополучия и успехов», – сказано в телеграмме.
Путин также обратил внимание на высокий авторитет Рахмона за рубежом и уважение к нему среди жителей Таджикистана. «Под Вашим руководством Таджикистан уверенно движется по пути экономического и социального развития, играет важную роль в региональных и международных делах», – добавил Путин.
Российский лидер выразил надежду на продолжение дальнейшего сотрудничества и конструктивного диалога по вопросам российско-таджикских отношений.
В предыдущий раз лидеры стран виделись 9 мая в Москве по случаю торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Дня Победы. Рахмон прилетел в Россию по приглашению Путина. 25 мая в Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором Рахмон принял участие по видеосвязи, сообщали в Кремле.
По итогам 2022 г. товарооборот между Россией и Таджикистаном вырос на 18% до $1,4 млрд. Четверть всего внешнеторгового товарооборота страны приходится на Россию.