Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Путин также обратил внимание на высокий авторитет Рахмона за рубежом и уважение к нему среди жителей Таджикистана. «Под Вашим руководством Таджикистан уверенно движется по пути экономического и социального развития, играет важную роль в региональных и международных делах», – добавил Путин.