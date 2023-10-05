«Ростех» начал поставку новых артиллерийских установок «Флокс»
Государственная корпорация «Ростех» начала поставки в войска первой партии новых самоходный артиллерийских установок (САУ) «Флокс», сообщили в пресс-службе.
«Ростех приступил к передаче в войска партии 120-мм самоходных артиллерийских орудий "Флокс". Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию», – говорится в сообщении.
Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал, что «Флокс» – одновременно «и пушка, и миномет», поскольку может без снижения темпа стрелять как снарядами, так и минами.
«Флокс обладает улучшенными мобильностью, защищенностью, в нем рационально сбалансированы ручные и автоматизированные операции, максимально облегчена работа экипажа. В сочетании с относительно невысокой ценой все это делает орудие доступным и востребованным в войсках», – отметил Оздоев.
В августе президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым заявил о необходимости увеличивать долю производства новейшего вооружения, в том числе беспилотников «Ланцет» и танков Т-90 «Прорыв».
Тогда Чемезов отметил, что сейчас доля российского вооружения, задействованного в спецоперации на Украине, составляет 90%.