«Ростех» начал поставку новых артиллерийских установок «Флокс»

«Флокс обладает улучшенными мобильностью, защищенностью, в нем рационально сбалансированы ручные и автоматизированные операции, максимально облегчена работа экипажа. В сочетании с относительно невысокой ценой все это делает орудие доступным и востребованным в войсках», – отметил Оздоев.