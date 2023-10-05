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«Ростех» начал поставку новых артиллерийских установок «Флокс»

Ведомости

Государственная корпорация «Ростех» начала поставки в войска первой партии новых самоходный артиллерийских установок (САУ) «Флокс», сообщили в пресс-службе.

«Ростех приступил к передаче в войска партии 120-мм самоходных артиллерийских орудий "Флокс". Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию», – говорится в сообщении.

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал, что «Флокс» – одновременно «и пушка, и миномет», поскольку может без снижения темпа стрелять как снарядами, так и минами.

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«Флокс обладает улучшенными мобильностью, защищенностью, в нем рационально сбалансированы ручные и автоматизированные операции, максимально облегчена работа экипажа. В сочетании с относительно невысокой ценой все это делает орудие доступным и востребованным в войсках», – отметил Оздоев.

В августе президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым заявил о необходимости увеличивать долю производства новейшего вооружения, в том числе беспилотников «Ланцет» и танков Т-90 «Прорыв».

Тогда Чемезов отметил, что сейчас доля российского вооружения, задействованного в спецоперации на Украине, составляет 90%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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