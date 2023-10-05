СМИ: Трамп может предложить себя в качестве спикера конгресса США
Бывший президент США Дональд Трамп может предложить свою кандидатуру на должность спикера палаты представителей, сообщило издание Politico со ссылкой на источник в Республиканской партии.
По данным газеты, экс-президент может посетить парламент уже на следующей неделе «незадолго до выборов спикера законодателей». Уточняется, что Трампу потребуется единогласие в Республиканской партии, что является «препятствием для скандального бывшего президента».
Трамп при этом заявил 4 октября, что сейчас сосредоточен на президентской кампании. Он уточнил, что готов помочь с процессом выборов спикера.
3 октября палата представителей США отстранила республиканца Кевина Маккарти от должности спикера, что стало первым случаем в истории американского парламента. Временным спикером стал Патрик МакГенри. Отстранить Маккарти от должности предложил его однопартиец, представитель правого крыла республиканской партии Мэтт Гетц.
Это произошло после согласования конгрессом краткосрочного бюджета, который позволит правительству США работать следующие 45 дней до очередного голосования. Инициатива, внесенная Маккарти, не предусматривает финансирования для Украины.