Путин заявил о важности гарантий безопасности людей для окончания спецоперации
В вопросе проведения спецоперации дело обстоит не в территориях, а в гарантиях безопасности народов России, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Теперь по поводу, где нам остановиться. Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория», – сказал он на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Он уточнил, что дело в безопасности людей, которые «считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми».
Летом 2022 г. Путин назвал целью военной операции освобождение Донбасса, защиту живущих там людей и «создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России». Тогда президент подчеркнул, что «все идет по плану».
«Работа идет спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы», – говорил он.
23 мая этого года российский лидер отмечал, что Россия не начинала конфликт на Украине, при помощи спецоперации Москва пытается завершить войну, которую ведет «враг нашего народа».