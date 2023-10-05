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Путин заявил о важности гарантий безопасности людей для окончания спецоперации

Ведомости

В вопросе проведения спецоперации дело обстоит не в территориях, а в гарантиях безопасности народов России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Теперь по поводу, где нам остановиться. Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория», – сказал он на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Он уточнил, что дело в безопасности людей, которые «считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми».

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Летом 2022 г. Путин назвал целью военной операции освобождение Донбасса, защиту живущих там людей и «создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России». Тогда президент подчеркнул, что «все идет по плану».

«Работа идет спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы», – говорил он.

23 мая этого года российский лидер отмечал, что Россия не начинала конфликт на Украине, при помощи спецоперации Москва пытается завершить войну, которую ведет «враг нашего народа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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