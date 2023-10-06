СМИ сочли провальной встречу европейских лидеров в Гранаде

Но надежды на урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе были разрушены после того, как от участия в саммите отказались лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Баку обвинил Париж в предвзятости и в итоге согласился на встречу, но под эгидой ЕС в Брюсселе.