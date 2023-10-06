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Политика

СМИ сочли провальной встречу европейских лидеров в Гранаде

Ведомости

Неформальная встреча Европейского политического сообщества (ЕПС) в испанской Гранаде, в которой приняли участи почти 50 лидеров, десятки их помощников и «легионы» журналистов закончилась без каких-либо результатов, пишет Politico.

ЕПС было создано в прошлом году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, первый саммит прошел в октябре 2022 г. в Чехии.

Пошедший саммит был заявлен как площадка для содействия установлению мира между Азербайджаном и Арменией, снижения напряженности на Балканах, а также разговора о безопасности на континенте. Издание отмечает, что европейские лидеры действительно «сплотились» вокруг украинского президента Владимира Зеленского, прибывшего на саммит, чтобы заручиться поддержкой Европы.

Но надежды на урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе были разрушены после того, как от участия в саммите отказались лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Баку обвинил Париж в предвзятости и в итоге согласился на встречу, но под эгидой ЕС в Брюсселе.

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Тщетными также оказались попытки снизить напряженность между частично признанным Косово и Сербией – косовский лидер Йоса Османи отказался от переговоров с сербским президентом Александром Вучичем, если против Белграда не будут введены санкции.

Кульминацией неформального саммита, пишет издание, стала отмена пресс-конференции для 700 журналистов. С прессой не общались также и многие европейские лидеры, например, британский премьер Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц. А Макрону, по оценке Politico, «нечего было сказать журналистам по существу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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