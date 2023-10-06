СМИ сочли провальной встречу европейских лидеров в Гранаде
Неформальная встреча Европейского политического сообщества (ЕПС) в испанской Гранаде, в которой приняли участи почти 50 лидеров, десятки их помощников и «легионы» журналистов закончилась без каких-либо результатов, пишет Politico.
ЕПС было создано в прошлом году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, первый саммит прошел в октябре 2022 г. в Чехии.
Пошедший саммит был заявлен как площадка для содействия установлению мира между Азербайджаном и Арменией, снижения напряженности на Балканах, а также разговора о безопасности на континенте. Издание отмечает, что европейские лидеры действительно «сплотились» вокруг украинского президента Владимира Зеленского, прибывшего на саммит, чтобы заручиться поддержкой Европы.
Но надежды на урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе были разрушены после того, как от участия в саммите отказались лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Баку обвинил Париж в предвзятости и в итоге согласился на встречу, но под эгидой ЕС в Брюсселе.
Тщетными также оказались попытки снизить напряженность между частично признанным Косово и Сербией – косовский лидер Йоса Османи отказался от переговоров с сербским президентом Александром Вучичем, если против Белграда не будут введены санкции.
Кульминацией неформального саммита, пишет издание, стала отмена пресс-конференции для 700 журналистов. С прессой не общались также и многие европейские лидеры, например, британский премьер Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц. А Макрону, по оценке Politico, «нечего было сказать журналистам по существу».