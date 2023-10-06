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Политика

Боррель оценил возможность вступления Украины в ЕС в 2030 году

Ведомости

Названный главой Евросовета Шарлем Мишелем 2030 год не является точным сроком вступления Украины в ЕС. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальный саммит ЕС в Гранаде.

«Хорошо иметь цель, хорошо иметь горизонт. 2030 год – это политический горизонт, который нужно установить, чтобы мобилизовать политическую энергию, чтобы все начали работать. Это не является точной датой», – сказал он (цитата по ТАСС).

Боррель заявил, что сейчас на рассмотрении находятся 10 стран – кандидатов в ЕС. Украина получила этот статус последней и теперь «проталкивается вперед тех, кто был кандидатами до нее», добавил он. Политик призвал ускорить движение «этой очереди», подчеркнув, что к каждой стране необходим «индивидуальный подход».

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Киев подал документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. Спустя четыре месяца страна официально стала кандидатом на членство в сообществе. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее допустил, что Украина может вступить в ЕС к 2030 г., если, по его словам, «обе стороны сделают свою домашнюю работу». Он пояснил, что Украине необходимо провести реформы, в том числе по борьбе с коррупцией, а ЕС – «ускорить процессы принятия решений».

Помимо Украины, приглашения в ЕС также ожидают Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Албания и Молдавия. Также заявки на получение статуса кандидата подали Грузия и частично признанная Республика Косово.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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