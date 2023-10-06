Боррель оценил возможность вступления Украины в ЕС в 2030 году
Названный главой Евросовета Шарлем Мишелем 2030 год не является точным сроком вступления Украины в ЕС. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальный саммит ЕС в Гранаде.
«Хорошо иметь цель, хорошо иметь горизонт. 2030 год – это политический горизонт, который нужно установить, чтобы мобилизовать политическую энергию, чтобы все начали работать. Это не является точной датой», – сказал он (цитата по ТАСС).
Боррель заявил, что сейчас на рассмотрении находятся 10 стран – кандидатов в ЕС. Украина получила этот статус последней и теперь «проталкивается вперед тех, кто был кандидатами до нее», добавил он. Политик призвал ускорить движение «этой очереди», подчеркнув, что к каждой стране необходим «индивидуальный подход».
Киев подал документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. Спустя четыре месяца страна официально стала кандидатом на членство в сообществе. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее допустил, что Украина может вступить в ЕС к 2030 г., если, по его словам, «обе стороны сделают свою домашнюю работу». Он пояснил, что Украине необходимо провести реформы, в том числе по борьбе с коррупцией, а ЕС – «ускорить процессы принятия решений».
Помимо Украины, приглашения в ЕС также ожидают Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Албания и Молдавия. Также заявки на получение статуса кандидата подали Грузия и частично признанная Республика Косово.