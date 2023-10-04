СМИ: Украина получит 186 млрд евро в случае вступления в Евросоюз
В случае вступления в Евросоюз (ЕС) Украина получит в течение семи лет 186 млрд евро из бюджета сообщества. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС с оценкой финансовых последствий для ЕС вступления новых членов.
При таком сценарии впервые в истории несколько государств – членов объединения станут нетто-плательщиками. Уточняется, что Украина сможет получить 96,5 млрд евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС, а также 61 млрд евро из фонда сплочения ЕС, средства которого направляются для развития инфраструктуры в бедных странах ЕС.
FT пишет, что помимо Украины в качестве кандидатов на вступление в ЕС рассматриваются еще восемь государств, в том числе Молдавия и Грузия. Принятие всех девяти стран в ЕС обойдется Брюсселю в 256,8 млрд евро, отмечает газета.
В случае расширения ЕС текущий бюджет увеличится на 21% до €1,47 трлн, что соответствует примерно 1,4% валового национального дохода этих 36 стран. Кроме того, при таком сценарии Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта лишатся права на финансирование из фонда сплочения ЕС, обращает внимание FT.
Представитель Совета ЕС заявил газете, что «не комментирует утечки».
Киев подал документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. Спустя четыре месяца страна официально стала кандидатом на членство в сообществе. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее допустил, что Украина может вступить в ЕС к 2030 г., если, по его словам, «обе стороны сделают свою домашнюю работу». Он пояснил, что Украине необходимо провести реформы, в том числе по борьбе с коррупцией, а ЕС – «ускорить процессы принятия решений».
2 октября в Киеве прошло первое в истории неформальное заседание министров иностранных дел ЕС за его пределами. Анонсируя встречу, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил уверенность, что будущее Украины – в ЕС. По его словам, членство в ЕС является «самым сильным обязательством в области безопасности», которое страны сообщества могут предложить Киеву.