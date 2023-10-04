СМИ: Украина получит 186 млрд евро в случае вступления в Евросоюз

Киев подал документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. Спустя четыре месяца страна официально стала кандидатом на членство в сообществе. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее допустил, что Украина может вступить в ЕС к 2030 г., если, по его словам, «обе стороны сделают свою домашнюю работу». Он пояснил, что Украине необходимо провести реформы, в том числе по борьбе с коррупцией, а ЕС – «ускорить процессы принятия решений».