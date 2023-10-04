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В Евросовете допустили вступление Украины в ЕС к 2030 году

Ведомости

При условии выполнения «домашней работы» обеими сторонами Украина может вступить в ЕС к 2030 г. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью немецкой газете Der Spiegel. 

«Да. Украина может стать членом ЕС в 2030 г., если обе стороны сделают свою домашнюю работу», – сказал он (цит. по ТАСС).

По словам Мишеля, странам-кандидатам на вступление в ЕС необходимо провести реформы, в том числе по борьбе с коррупцией. «Мы в ЕС должны четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, каковы наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги. И нам нужно ускорить процессы принятия решений», – добавил он.

Ранее по теме: СМИ: ЕС намерен до конца года объявить о переговорах о вступлении Украины

Киев подал документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. Спустя четыре месяца страна официально стала кандидатом на членство в организации. Через год, по словам еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Варгейи, украинские власти выполнили два из семи условий членства в ЕС – реформировали Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей и приняли закон о СМИ. Кроме того, власти закрепили стремление к вступлению Украины в союз в конституции страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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