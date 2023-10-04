В Евросовете допустили вступление Украины в ЕС к 2030 году
При условии выполнения «домашней работы» обеими сторонами Украина может вступить в ЕС к 2030 г. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью немецкой газете Der Spiegel.
«Да. Украина может стать членом ЕС в 2030 г., если обе стороны сделают свою домашнюю работу», – сказал он (цит. по ТАСС).
По словам Мишеля, странам-кандидатам на вступление в ЕС необходимо провести реформы, в том числе по борьбе с коррупцией. «Мы в ЕС должны четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, каковы наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги. И нам нужно ускорить процессы принятия решений», – добавил он.
Киев подал документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. Спустя четыре месяца страна официально стала кандидатом на членство в организации. Через год, по словам еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Варгейи, украинские власти выполнили два из семи условий членства в ЕС – реформировали Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей и приняли закон о СМИ. Кроме того, власти закрепили стремление к вступлению Украины в союз в конституции страны.