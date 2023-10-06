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Путин на переговорах с Мирзиёевым отметил рост товарооборота с Узбекистаном

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Москве отметил рост товарооборота между странами и высокий уровень союзнических отношений, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил Мирзиёева за личное участие в развитии российско-узбекистанских связей, которое показывает хорошую динамику. В 2022 г. рост товарооборота между Россией и Узбекистаном составил 26%, а за первое полугодие 2023 г. – 14,4%. «Россия занимает уверенно первое место в торговом обороте Узбекистана с иностранными государствами. 3000 компаний с российским участием работают в Узбекистане, 700 компаний узбекских работают в России», – добавил президент.

Путин также предложил Мирзиёеву поделиться впечатлениями от его визита в Казань, где он был накануне с деловой поездкой. Глава государства отметил развитие взаимодействия стран на межрегиональном уровне.

Мирзиёев находится с официальным визитом в России с 5 по 7 октября. Ранее 6 октября президент Узбекистана встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Глава российского правительства отметил, что это первый визит президента Узбекистана в Россию после его избрания. Мишустин отметил, что взаимный торгово-экономический оборот стран превысил 612 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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