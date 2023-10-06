Путин на переговорах с Мирзиёевым отметил рост товарооборота с Узбекистаном

Путин поблагодарил Мирзиёева за личное участие в развитии российско-узбекистанских связей, которое показывает хорошую динамику. В 2022 г. рост товарооборота между Россией и Узбекистаном составил 26%, а за первое полугодие 2023 г. – 14,4%. «Россия занимает уверенно первое место в торговом обороте Узбекистана с иностранными государствами. 3000 компаний с российским участием работают в Узбекистане, 700 компаний узбекских работают в России», – добавил президент.