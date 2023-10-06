Путин на переговорах с Мирзиёевым отметил рост товарооборота с Узбекистаном
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Москве отметил рост товарооборота между странами и высокий уровень союзнических отношений, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин поблагодарил Мирзиёева за личное участие в развитии российско-узбекистанских связей, которое показывает хорошую динамику. В 2022 г. рост товарооборота между Россией и Узбекистаном составил 26%, а за первое полугодие 2023 г. – 14,4%. «Россия занимает уверенно первое место в торговом обороте Узбекистана с иностранными государствами. 3000 компаний с российским участием работают в Узбекистане, 700 компаний узбекских работают в России», – добавил президент.
Путин также предложил Мирзиёеву поделиться впечатлениями от его визита в Казань, где он был накануне с деловой поездкой. Глава государства отметил развитие взаимодействия стран на межрегиональном уровне.
Мирзиёев находится с официальным визитом в России с 5 по 7 октября. Ранее 6 октября президент Узбекистана встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Глава российского правительства отметил, что это первый визит президента Узбекистана в Россию после его избрания. Мишустин отметил, что взаимный торгово-экономический оборот стран превысил 612 млрд руб.