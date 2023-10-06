Власти ДНР создадут штаб гражданской обороны
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин постановил создать штаб гражданской обороны ДНР. Постановление опубликовано на официальном сайте республики.
Начальником штаба станет министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР, его заместителями – заместители министра. Членами штаба будут представители министерств, ресурсоснабжающих и транспортных предприятий, предприятий связи и других организаций республики.
Штаб создается для «реализации мер по исполнению федерального законодательства и законодательства Донецкой народной республики в области гражданской обороны».
Указ вступил в силу со дня опубликования.
С 12 ноября 2014 г. пост министра по делам ГО ЧС республики занимает генерал-лейтенант службы гражданской защиты Алексей Кострубицкий. Он находится под персональными международными санкциями 27 стран Евросоюза, а также Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.