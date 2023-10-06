Власти ДНР создадут штаб гражданской обороны

С 12 ноября 2014 г. пост министра по делам ГО ЧС республики занимает генерал-лейтенант службы гражданской защиты Алексей Кострубицкий. Он находится под персональными международными санкциями 27 стран Евросоюза, а также Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.