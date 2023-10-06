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Власти ДНР создадут штаб гражданской обороны

Ведомости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин постановил создать штаб гражданской обороны ДНР. Постановление опубликовано на официальном сайте республики.

Начальником штаба станет министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР, его заместителями – заместители министра. Членами штаба будут представители министерств, ресурсоснабжающих и транспортных предприятий, предприятий связи и других организаций республики.

Штаб создается для «реализации мер по исполнению федерального законодательства и законодательства Донецкой народной республики в области гражданской обороны».

Указ вступил в силу со дня опубликования.

С 12 ноября 2014 г. пост министра по делам ГО ЧС республики занимает генерал-лейтенант службы гражданской защиты Алексей Кострубицкий. Он находится под персональными международными санкциями 27 стран Евросоюза, а также Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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