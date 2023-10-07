Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны сектора Газа
В центральной и южной частях Израиля, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, объявили воздушную тревогу. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
«За последние полчаса из сектора Газа по территории Израиля были выпущены ракеты», — сказано в сообщении.
В результате ракетной атаки несколько человек получили ранение, одна женщина погибла. В Тель-Авиве имеются разрушения. Жителей южного и центрального Израиля попросили оставаться вблизи охраняемых территорий и следовать инструкциям.
Ранее военные сообщили о срабатывании сирен воздушной тревоги во множестве населенных пунктов в южных и центральных районах Израиля, включая Тель-Авив и его пригороды.
В середине сентября ЦАХАЛ сообщал об атаке на военный пост палестинского исламистского движения ХАМАС на севере сектора Газа.