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Политика

Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны сектора Газа

Ведомости

В центральной и южной частях Израиля, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, объявили воздушную тревогу. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«За последние полчаса из сектора Газа по территории Израиля были выпущены ракеты», — сказано в сообщении.

В результате ракетной атаки несколько человек получили ранение, одна женщина погибла. В Тель-Авиве имеются разрушения. Жителей южного и центрального Израиля попросили оставаться вблизи охраняемых территорий и следовать инструкциям. 

Ранее военные сообщили о срабатывании сирен воздушной тревоги во множестве населенных пунктов в южных и центральных районах Израиля, включая Тель-Авив и его пригороды.

В середине сентября ЦАХАЛ сообщал об атаке на военный пост палестинского исламистского движения ХАМАС на севере сектора Газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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