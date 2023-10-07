Газета
Политика

Постпред России анонсировал отзыв ратификации запрета ядерных испытаний

Ведомости

Россия планирует отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил в соцсети X постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене, бывший директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. 

«Россия планирует аннулировать ратификацию (которая состоялась в 2000 г.) Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Цель состоит в том, чтобы быть на равных с США, которые подписали договор, но не ратифицировали его. Отзыв не означает намерения возобновить ядерные испытания», – написал он 6 октября.

Заявление Ульянова, как пишет Reuters, усилило напряженность между Россией и США. В госдепе заявили, что в Вашингтоне были обеспокоены комментариями российского постпреда.

«Подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости ставит под угрозу глобальные нормы, запрещающие испытания ядерных взрывов», – цитирует агентство представителя госдепа.

Ранее по теме: К чему приведет отзыв ратификации всеобъемлющего запрета ядерных испытаний

Там заявили, что Россия должна достичь «равного положения» с США, «не прибегая к контролю над вооружениями и безответственной ядерной риторике в безуспешных попытках принудить другие государства». В заявлении также говорится, что Вашингтон рассматривает план Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ как способ усилить давление на США и другие страны с целью прекращения поставок оружия и другой помощи Украине.

Ульянов сделал свое заявление на следующий день после того, как президент России Владимир Путин допустил, что Москва может рассмотреть возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уточнил, что отзыв ратификации не означает обязательного возобновления Москвой ядерных испытаний. По его словам, проблема ДВЗЯИ заключается в том, что Россия «давным-давно» подписала и ратифицировала, а «американцы не ратифицировали».

В сентябре 2023 г. замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает США немедленно ратифицировать ДВЗЯИ. По его словам, Вашингтон мог бы стать локомотивом в этом вопросе и подать пример другим государствам.

Генассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы даже в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей на территории всех государств. ДВЗЯИ подписали и ратифицировали Россия, большинство стран Евросоюза, Канада, большая часть стран Южной Америки, Африки, Центральной Азии. Подписали, но не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран, Китай и ряд других стран. Не подписали договор Индия, КНДР и Пакистан.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных