Постпред России анонсировал отзыв ратификации запрета ядерных испытаний
Россия планирует отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил в соцсети X постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене, бывший директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.
«Россия планирует аннулировать ратификацию (которая состоялась в 2000 г.) Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Цель состоит в том, чтобы быть на равных с США, которые подписали договор, но не ратифицировали его. Отзыв не означает намерения возобновить ядерные испытания», – написал он 6 октября.
Заявление Ульянова, как пишет Reuters, усилило напряженность между Россией и США. В госдепе заявили, что в Вашингтоне были обеспокоены комментариями российского постпреда.
«Подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости ставит под угрозу глобальные нормы, запрещающие испытания ядерных взрывов», – цитирует агентство представителя госдепа.
Там заявили, что Россия должна достичь «равного положения» с США, «не прибегая к контролю над вооружениями и безответственной ядерной риторике в безуспешных попытках принудить другие государства». В заявлении также говорится, что Вашингтон рассматривает план Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ как способ усилить давление на США и другие страны с целью прекращения поставок оружия и другой помощи Украине.
Ульянов сделал свое заявление на следующий день после того, как президент России Владимир Путин допустил, что Москва может рассмотреть возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уточнил, что отзыв ратификации не означает обязательного возобновления Москвой ядерных испытаний. По его словам, проблема ДВЗЯИ заключается в том, что Россия «давным-давно» подписала и ратифицировала, а «американцы не ратифицировали».
В сентябре 2023 г. замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает США немедленно ратифицировать ДВЗЯИ. По его словам, Вашингтон мог бы стать локомотивом в этом вопросе и подать пример другим государствам.
Генассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы даже в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей на территории всех государств. ДВЗЯИ подписали и ратифицировали Россия, большинство стран Евросоюза, Канада, большая часть стран Южной Америки, Африки, Центральной Азии. Подписали, но не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран, Китай и ряд других стран. Не подписали договор Индия, КНДР и Пакистан.