Постпред России анонсировал отзыв ратификации запрета ядерных испытаний

Там заявили, что Россия должна достичь «равного положения» с США, «не прибегая к контролю над вооружениями и безответственной ядерной риторике в безуспешных попытках принудить другие государства». В заявлении также говорится, что Вашингтон рассматривает план Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ как способ усилить давление на США и другие страны с целью прекращения поставок оружия и другой помощи Украине.