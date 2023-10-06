К чему приведет отзыв ратификации всеобъемлющего запрета ядерных испытаний

По его словам, несмотря на огромный массив данных, собранный во время тестов 1963-1992 гг., сейчас при более современной вычислительной и фиксирующей технике они могли бы быть более полными. «Кроме того, встает вопрос возрастных изменений ранее произведенных зарядов. Теоретически плутоний (материал для ядерных зарядов. – "Ведомости") долговечен, а практически гидродинамические докритические испытания не дают гарантий. Наконец, встает и вопрос создания полностью новых, не испытывавшихся в Холодную войну зарядов, а не обслуживания или модернизации старых», – говорит Ермаков.