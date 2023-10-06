К чему приведет отзыв ратификации всеобъемлющего запрета ядерных испытаний

К чему приведет отзыв ратификации всеобъемлющего запрета ядерных испытанийФормально это разрешит России проводить военные и мирные ядерные взрывы под землей
После сделанного 5 октября заявления президента России Владимира Путина о том, что Москва может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) от 1996 г., спикер Госдумы Вячеслав Володин 6 октября выразил готовность рассмотреть вопрос на ближайшей сессии совета нижней палаты.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уточнил, что отзыв ратификации не означает обязательного возобновления Москвой ядерных испытаний. «Президент прежде всего имел в виду необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто. Чтоб привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации», – сказал Песков, добавив, что именно это имело в виду и Володин. По словам пресс-секретаря президента, проблема ДВЗЯИ заключается в том, что, Россия «давным-давно» подписала и ратифицировала, а «американцы не ратифицировали».
Выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября, Путин допустил, что теоретически отзыв ратификации ДВЗЯИ возможен. Он уточнил, что не может сказать, необходимы ли сейчас России испытания ядерного оружия. «Повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, в принципе, можно. Но это вопрос депутатов Государственной Думы. Теоретически можно отозвать ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», – уточнил он.
В сентябре 2023 г. замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает США немедленно ратифицировать ДВЗЯИ. По его словам, Вашингтон мог бы стать локомотивом в этом вопросе и подать пример другим государствам.
Генассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и проводить ядерные взрывы даже в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей на территории всех государств. ДВЗЯИ подписали и ратифицировали Россия, большинство стран Евросоюза, Канада, большая часть стран Южной Америки, Африки, Центральной Азии. Подписали, но не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран, Китай и ряд других стран. Не подписали договор Индия, КНДР и Пакистан.
«Ведомости» опросили экспертов-международников о том, какие последствия может повлечь такое решение Москвы и какие возможности оно может дать.
Отзыв ратификации договора ничего не меняет, потому что такие крупные игроки, как США и КНР сами не ратифицировали его, рассказал «Ведомостям» научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков. При этом ДВЗЯИ запрещает проведение подземных испытаний ядерного оружия, а испытания «в трех средах» – воздух, вода и космос – регулируются другим соглашением – договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (Московский договор 1963 г.), подчеркивает Ермаков.
Основным условием, закрепленным в подписанном СССР, США и Великобританией документе 1963 г., был запрет на проведение ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Но он оставил возможность подземных ядерных взрывов, что и делали участники договора вплоть до окончания холодной войны (последнее испытание США провели в 1992 г., СССР – в 1990 г.). В 1996 г. при подписании ДВЗЯИ ограниченный режим запрещения стал безусловным и учитывал запрет на проведение и подземных испытаний.
К 2023 г. число участников Московского договора 1963 г. расширилось до 131 государства. При этом 2 из 5 постоянных членов СБ ООН (Франция и Китай) так и не присоединились к нему.
Выход из ДВЗЯИ не означает, что Россия начнет проводить испытания до того, как ее геополитические противники не предпримут таких действий, полагает научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По мнению эксперта, рассмотрение вопроса в Госдуме – упреждающий шаг, но это еще не означает начала испытаний.
При этом прекращение соглашения, которое формально не вступило в силу, но «фактически соблюдается ядерными державами», может создать проблемы для стратегической стабильности в мире, опасается эксперт. В частности, полагает Кортунов, это подстегнет гонку вооружений, так как ядерные державы смогут «непосредственно тестировать новое поколение боезарядов со всеми вытекающими последствиями – военно-техническими и политическими».
По мнению Ермакова, отзыв ратификации ДВЗЯИ может также, наоборот, помочь России «заострить проблему» ядерных испытаний и подстегнуть США и Китай ратифицировать соглашение. Но возможность возобновить подземные ядерные испытания может быть использована теми, кто от них воздерживался последние 30 лет. «Есть вероятность возобновления подземных ядерных испытаний в малых объемах. Ранее их было проведено где-то 1500 всеми ядерными державами», – говорит эксперт.
По его словам, несмотря на огромный массив данных, собранный во время тестов 1963-1992 гг., сейчас при более современной вычислительной и фиксирующей технике они могли бы быть более полными. «Кроме того, встает вопрос возрастных изменений ранее произведенных зарядов. Теоретически плутоний (материал для ядерных зарядов. – "Ведомости") долговечен, а практически гидродинамические докритические испытания не дают гарантий. Наконец, встает и вопрос создания полностью новых, не испытывавшихся в Холодную войну зарядов, а не обслуживания или модернизации старых», – говорит Ермаков.
При этом номинально выход из ДВЗЯИ дает возможность возобновить и мирные ядерные взрывы для гражданских целей. В СССР в 1965-1988 г. в рамках гражданской ядерной программы было проведено 124 мирных ядерных взрыва для сейсмических испытаний или формирования полостей с целью создания крупных подземных газо- и нефтехранилищ, а также при попытках упрощения добычи ряда минералов.
Но, как считает эксперт по ядерной безопасности и главный редактор отраслевого портала AtomInfo.ru Александр Уваров, говорить о возврате к мирным ядерным испытаниям рано. По его словам, реализация подобных инициатив в СССР с целью создания газохранилищ не всегда оказывалась рентабельной и безопасной. «Если бы это было выгодно, это бы продолжали», – отметил эксперт. Он подчеркнул, что прежде чем использовать подземные испытания в экономических целях, необходимо учитывать все существующие риски, включая трансграничные факторы.
По мнению Ермакова, ограниченное практическое использование ядерных взрывов экономических целях сейчас вряд ли возможно «из-за экологической повестки». «Хотя никаких серьезных экологических последствий после проведения подземных ядерных испытаний на деле не зафиксировано», – заключил эксперт.