Россия окончательно выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Россия окончательно выходит из Договора об обычных вооруженных силах в ЕвропеОна приостановила свое участие в нем еще 15 лет назад из-за позиции стран НАТО
Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении в Федеральном собрании денонсации Россией Договора об обычных вооружениях и силах в Европе (ДОВСЕ), следует из текста распоряжения главы государства.
Договор был подписан СССР и европейскими странами еще в 1990 г., до окончательного распада Организации Варшавского договора (ОВД), и учитывал баланс обычных вооружений между этими двумя блоками. Он предусматривал ограничение пяти категорий вооружений и техники: танков, боевых бронированных машин, артиллерии калибром более 100 мм, боевых самолетов и ударных вертолетов. Также документ предусматривал обмен информацией и инспекционную деятельность в странах-участницах.
После развала ОВД возник вопрос об адаптации ДОВСЕ в соответствии с новыми реалиями, особенно актуальными после расширения НАТО на восток. К 1999 г. был подготовлен вариант так называемого адаптированного ДОВСЕ, который повышал потолки «фланговых ограничений» обычных вооружений для России. Для Москвы это было особенно необходимо в сязи с антитеррористическими операциями на Северном Кавказе, где требовалось привлечение дополнительного количества техники. Однако страны НАТО не торопились ратифицировать адаптированный вариант ДОВСЕ, ставя условием вывод российских войск из Грузии (произошел в 2006 г.) и Приднестровского региона Молдавии. В результате в 2007 г. Россия приостановила участие в договоре до тех пор, пока «страны НАТО не начнут добросовестно выполнять этот документ».
После этого вопрос о реанимации ДОВСЕ перестал быть актуальным. Вместе с тем в 2011 г. была принята очередная версия (первый вариант был принят еще в 1990 г.) «Венского документа» ОБСЕ о прозрачности в области военной деятельности, который частично заменял процедуры ДОВСЕ. Стороны должны были обмениваться информацией о состоянии вооруженных сил и проведении маневров. В января 2023 г. Россия объявила о том, что не будет предоставлять информацию согласно Венскому документу, поскольку это уже отказались делать Чехия и Украина.
В начале 2023 г. Россия заявила о приостановке участия и в последнем российско-американском договоре по контролю над вооружениями – Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В 2019 г. США вышли из таких договоров, как Договор о ракетах средней и меньшей дальности и Договор об открытом небе.
Хотя ДОВСЕ уже фактически не функционировал последние 15 лет, договоры о контроле над вооружениями в Европе в перспективе возможны, считает эксперт ИМЭМО РАН Александр Ермаков. Но разговор об этих новых договоренностях предстоит только через некоторое время после окончания нынешнего военно-политического кризиса, продолжает он. Определенная заинтересованность в таком соглашении в будущем может появиться у США с целью стабилизировать отношения в сфере безопасности в Европе в условиях своего поворота в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.