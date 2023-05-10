Россия окончательно выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

После развала ОВД возник вопрос об адаптации ДОВСЕ в соответствии с новыми реалиями, особенно актуальными после расширения НАТО на восток. К 1999 г. был подготовлен вариант так называемого адаптированного ДОВСЕ, который повышал потолки «фланговых ограничений» обычных вооружений для России. Для Москвы это было особенно необходимо в сязи с антитеррористическими операциями на Северном Кавказе, где требовалось привлечение дополнительного количества техники. Однако страны НАТО не торопились ратифицировать адаптированный вариант ДОВСЕ, ставя условием вывод российских войск из Грузии (произошел в 2006 г.) и Приднестровского региона Молдавии. В результате в 2007 г. Россия приостановила участие в договоре до тех пор, пока «страны НАТО не начнут добросовестно выполнять этот документ».