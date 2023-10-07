Глава минобороны Израиля заявил о начале войны
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС своим внезапным нападением совершил «серьезную ошибку», а Израиль «выиграет эту войну». Об этом пишет The Times of Israel.
Галлант заявил, что террористическая группировка ХАМАС совершила «серьезную ошибку», начав внезапную атаку на Израиль с помощью ракетных обстрелов и проникнув в города на границе с сектором Газа.
«Солдаты ЦАХАЛа сражаются с врагом на всех местах проникновения», — цитирует министра офис Галланта. Он добавил, что «государство Израиль выиграет эту войну».
Массированный обстрел Израиля продолжается с 7 утра по местному времени (совпадает с московским). Военные сообщили о срабатывании сирен воздушной тревоги во множестве населенных пунктов в южных и центральных районах Израиля, включая Тель-Авив, Сдерот, Нетивот и Офаким.
Глава военного крыла движения ХАМАС Мухаммед ад-Дейф объявил о начале военной операции против Израиля. Представитель движения заявил, что по Израилю было запущено более пяти тысяч ракет. Причиной атак он назвал месть за осквернение Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Армия обороны Израиля была приведена в боевую готовность в ответ на ракетный обстрел со стороны сектора Газа и проникновение боевиков в приграничные районы, министр обороны объявил о массовом призыве резервистов.