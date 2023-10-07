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Глава минобороны Израиля заявил о начале войны

Ведомости

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС своим внезапным нападением совершил «серьезную ошибку», а Израиль «выиграет эту войну». Об этом пишет The Times of Israel.

Галлант заявил, что террористическая группировка ХАМАС совершила «серьезную ошибку», начав внезапную атаку на Израиль с помощью ракетных обстрелов и проникнув в города на границе с сектором Газа.

«Солдаты ЦАХАЛа сражаются с врагом на всех местах проникновения», — цитирует министра офис Галланта. Он добавил, что «государство Израиль выиграет эту войну».

Массированный обстрел Израиля продолжается с 7 утра по местному времени (совпадает с московским). Военные сообщили о срабатывании сирен воздушной тревоги во множестве населенных пунктов в южных и центральных районах Израиля, включая Тель-Авив, Сдерот, Нетивот и Офаким. 

Глава военного крыла движения ХАМАС Мухаммед ад-Дейф объявил о начале военной операции против Израиля. Представитель движения заявил, что по Израилю было запущено более пяти тысяч ракет. Причиной атак он назвал месть за осквернение Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Армия обороны Израиля была приведена в боевую готовность в ответ на ракетный обстрел со стороны сектора Газа и проникновение боевиков в приграничные районы, министр обороны объявил о массовом призыве резервистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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