В результате обстрела белгородского поселка погиб мужчина
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, один человек погиб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, ВСУ нанесли удар по поселку из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
«К большому горю, один человек погиб – мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
В результате атаки различные повреждения получили 14 частных домов, а также социальный объект – разрушены хозпостройка и складское помещение, повреждена ГАЗель, добавил губернатор. На месте происшествия находятся оперативные и аварийные службы, продолжается подомовой обход территории, отметил Гладков.
Утром 7 октября глава региона сообщил, что над Белгородом и Новооскольским городским округом система ПВО сбила три тактические ракеты «Точка-У». По данным Минобороны, ракеты были уничтожены около 10.00.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. регион регулярно подвергается обстрелам ВСУ. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.