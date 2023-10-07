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Общество

В результате обстрела белгородского поселка погиб мужчина

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, один человек погиб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, ВСУ нанесли удар по поселку из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». 

«К большому горю, один человек погиб – мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки различные повреждения получили 14 частных домов, а также  социальный объект – разрушены хозпостройка и складское помещение, повреждена ГАЗель, добавил губернатор. На месте происшествия находятся оперативные и аварийные службы, продолжается подомовой обход территории, отметил Гладков.

Утром 7 октября глава региона сообщил, что над Белгородом и Новооскольским городским округом система ПВО сбила три тактические ракеты «Точка-У». По данным Минобороны, ракеты были уничтожены около 10.00.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. регион регулярно подвергается обстрелам ВСУ. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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