Армия Израиля заявила о проникновении в страну боевиков ХАМАС
Минобороны Израиля заявило о проникновении группировки ХАМАС в Израиль с суши, моря и воздуха, в нескольких местах идут боевые действия между террористами и войсками ЦАХАЛа, передает The Times of Israel со ссылкой на представителя израильской армии Даниэля Хагари .
По его данным, с 6:30 утра по местному времени по Израилю было выпущено более 2200 ракет. Террористы, как отмечается, «проникли с суши, моря и воздуха», есть как минимум семь мест, где идут боестолкновения между боевиками группировки и израильскими военными, сказал представитель ЦАХАЛа. Армия Израиля также рассчитывает привлечь к работе «десятки тысяч солдат».
Нападение палестинской группировки ХАМАС на юг Израиля началось утром 7 октября. Лидер военного крыла Мухаммед ад-Дейф около 9:30 объявил о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы». Он обвинил израильскую сторону в оккупации и неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса. По его словам, по израильским позициям было выпущено уже более 5 000 неуправляемых ракет и снарядов.
Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи». Удары по сектору Газа авиация и артиллерия Израиля начала наносить еще до официального объявления. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и пообещал, что враг «заплатит цену». После ракетных обстрелов и проникновения террористов в Израиль погибли несколько человек, известно о почти 300 раненых.