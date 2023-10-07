Армия Израиля заявила о проникновении в страну боевиков ХАМАС

По его данным, с 6:30 утра по местному времени по Израилю было выпущено более 2200 ракет. Террористы, как отмечается, «проникли с суши, моря и воздуха», есть как минимум семь мест, где идут боестолкновения между боевиками группировки и израильскими военными, сказал представитель ЦАХАЛа. Армия Израиля также рассчитывает привлечь к работе «десятки тысяч солдат».