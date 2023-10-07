Секретарь новокаховского отделения «Единой России» умер после подрыва автомобиля
Раненный в результате подрыва автомобиля исполнительный секретарь новокаховского отделения «Единой России» Владимир Малов скончался, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По данным оперштаба города, Малов умер в 14:40 мск.
«Медики сделали все возможное, однако ранения и травмы были слишком тяжелыми. Мои соболезнования родным и близким погибшего. Органы власти сделают все необходимое для оказания им моральной и материальной поддержки, а военные и правоохранители – для покарания виновников злодеяния», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
О том, что Малов находится в крайне тяжелом состоянии после подрыва автомобиля в Новой Каховке, ранее сообщил сенатор от заксобрания Херсонской области Игорь Кастюкевич.