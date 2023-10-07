Секретарь новокаховского отделения «Единой России» умер после подрыва автомобиля

«Медики сделали все возможное, однако ранения и травмы были слишком тяжелыми. Мои соболезнования родным и близким погибшего. Органы власти сделают все необходимое для оказания им моральной и материальной поддержки, а военные и правоохранители – для покарания виновников злодеяния», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.