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Секретарь новокаховского отделения «Единой России» умер после подрыва автомобиля

Ведомости

Раненный в результате подрыва автомобиля исполнительный секретарь новокаховского отделения «Единой России» Владимир Малов скончался, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. 

По данным оперштаба города, Малов умер в 14:40 мск.

«Медики сделали все возможное, однако ранения и травмы были слишком тяжелыми. Мои соболезнования родным и близким погибшего. Органы власти сделают все необходимое для оказания им моральной и материальной поддержки, а военные и правоохранители – для покарания виновников злодеяния», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.

О том, что Малов находится в крайне тяжелом состоянии после подрыва автомобиля в Новой Каховке, ранее сообщил сенатор от заксобрания Херсонской области Игорь Кастюкевич.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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