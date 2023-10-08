Израиль объявил эвакуацию жителей на границе с сектором Газа

В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении военной операции «Железные мечи». Утром 8 октября израильская армия нанесла артиллерийский удар по Ливану в ответ на минометный обстрел «Хезболлы» по району горы Дов в Израиле. Источники близкого к «Хезболле» ливанского канала Al Mayadeen также подтвердили захват ХАМАС 35 израильских заложников – солдат в районе сектора Газа.