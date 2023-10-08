Израиль объявил эвакуацию жителей на границе с сектором Газа
Армия обороны Израиля намерена в течение суток эвакуировать всех людей, которые проживают в городах вблизи границы с сектором Газа. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари, пишет Haaretz.
«Наша цель — эвакуировать всех жителей городов вблизи границы с сектором Газа», – сообщил он.
В расположенном неподалеку от Газы городе Кфар-Аза продолжаются бои, рассказал Хагари. По его словам, солдаты израильской армии «героически сражаются» за освобождение заложников, которых удерживают боевики группировки ХАМАС. Убиты более 400 палестинских боевиков, арестованы еще десятки человек, добавил представитель ЦАХАЛа.
Хагари 7 октября рассказывал, что ХАМАС взял израильтян в заложники в секторе Газа. Израильская армия перебросит к границе с сектором Газа еще четыре дивизии, говорил он.
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы Израиля, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы» – по названию мечети, которую, по словам лидера военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфо, оккупировала израильская сторона.
В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении военной операции «Железные мечи». Утром 8 октября израильская армия нанесла артиллерийский удар по Ливану в ответ на минометный обстрел «Хезболлы» по району горы Дов в Израиле. Источники близкого к «Хезболле» ливанского канала Al Mayadeen также подтвердили захват ХАМАС 35 израильских заложников – солдат в районе сектора Газа.
По последним данным СМИ, которые ссылаются на представителей израильского минздрава, число погибших в результате массированного нападения группировки на Израиль превысило 300 человек, еще более 1800 получили ранения.