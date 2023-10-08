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Политика

ООН: 20 000 человек покинули свои дома в секторе Газа

Ведомости

Более 20 000 человек из сектора Газа были вынуждены укрываться в школах из-за боевых действий, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

Там рассказали, что 7 октября по меньшей мере 20 363 внутренних переселенца укрывались от вспышки насилия в 44 школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), расположенных во всех районах сектора Газа, кроме Хан-Юниса.

К вечеру того же дня минздрав Газы сообщил о 232 убитых и 1697 раненых. В числе пострадавших ООН называет ученика одной из организованных БАПОР школ для палестинцев. 

Ранее по теме: Атака ХАМАС на Израиль. Главное по итогам 7 октября

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после нападения ХАМАС на Израиль выразил соболезнования семьям погибших, призвал к немедленному освобождению всех похищенных, а также заявил о необходимости приложить максимум дипломатических усилий, чтобы избежать «дальнейшего распространения огня». 

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы Израиля, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы» – по названию мечети, которую, по словам лидера военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфо, оккупировала израильская сторона.

В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении военной операции «Железные мечи». Позднее в ЦАХАЛе подтвердили проникновение ХАМАС на территорию страны. По последним данным СМИ, которые ссылаются на представителей минздрава, число погибших в результате массированного нападения группировки на Израиль превысило 300 человек, еще более 1800 получили ранения. Армия обороны Израиля 8 октября сообщила о 26 погибших солдатах ЦАХАЛа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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