ООН: 20 000 человек покинули свои дома в секторе Газа

В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении военной операции «Железные мечи». Позднее в ЦАХАЛе подтвердили проникновение ХАМАС на территорию страны. По последним данным СМИ, которые ссылаются на представителей минздрава, число погибших в результате массированного нападения группировки на Израиль превысило 300 человек, еще более 1800 получили ранения. Армия обороны Израиля 8 октября сообщила о 26 погибших солдатах ЦАХАЛа.