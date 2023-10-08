ООН: 20 000 человек покинули свои дома в секторе Газа
Более 20 000 человек из сектора Газа были вынуждены укрываться в школах из-за боевых действий, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.
Там рассказали, что 7 октября по меньшей мере 20 363 внутренних переселенца укрывались от вспышки насилия в 44 школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), расположенных во всех районах сектора Газа, кроме Хан-Юниса.
К вечеру того же дня минздрав Газы сообщил о 232 убитых и 1697 раненых. В числе пострадавших ООН называет ученика одной из организованных БАПОР школ для палестинцев.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после нападения ХАМАС на Израиль выразил соболезнования семьям погибших, призвал к немедленному освобождению всех похищенных, а также заявил о необходимости приложить максимум дипломатических усилий, чтобы избежать «дальнейшего распространения огня».
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы Израиля, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы» – по названию мечети, которую, по словам лидера военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфо, оккупировала израильская сторона.
В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении военной операции «Железные мечи». Позднее в ЦАХАЛе подтвердили проникновение ХАМАС на территорию страны. По последним данным СМИ, которые ссылаются на представителей минздрава, число погибших в результате массированного нападения группировки на Израиль превысило 300 человек, еще более 1800 получили ранения. Армия обороны Израиля 8 октября сообщила о 26 погибших солдатах ЦАХАЛа.